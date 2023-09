Puerto Rico: Liberaron a acusado de robar una caja fuerte

martes 19 de septiembre de 2023 | 11:15hs.

Mientras la Policía de Misiones continúa con las investigaciones para dar con los delincuentes que ingresaron al domicilio de un conocido agrimensor de Puerto Rico, de donde escaparon con una caja fuerte con una importante suma de dinero en su interior, el juzgado interviniente en el caso dispuso la liberación de un joven que horas después de la denuncia había sido detenido como sospechoso.

Se trata de un nieto de una empleada de la familia afectada y que de acuerdo a los datos aportados por voceros de la pesquisa, hasta el momento no se pudo hallar elementos contundentes para relacionarlo con el robo. Por ello, se dispuso su liberación, aunque de todas maneras continúa supeditado a los avances de la causa.

Como informó este matutino, el ilícito fue advertido el pasado jueves 7 de septiembre, a primera hora de la mañana, cuando una empleada doméstica llegó al inmueble, ubicado en el barrio San Francisco, para realizar las tareas diarias.

En ese contexto, advirtió que una puerta trasera de la casa estaba abierta, por lo que al ingresar notó que desconocidos habían ingresado esa misma madrugada al domicilio con fines delictivos. Todo esto en ausencia de los dueños de casa, quienes horas antes habían viajado por cuestiones personales y se encontraban de visita en Formosa.

Las primeras labores periciales en el lugar indicaron que no se encontraron signos de violencia, pero sí se constató que de un ropero los delincuentes se llevaron una caja de seguridad que no estaba empotrada al mueble. En el interior se guardaba una fuerte suma de dinero entre pesos argentinos y moneda extranjera y cuyo monto total no trascendió.