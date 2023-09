Un golpeado Boca va por la recuperación

martes 19 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Boca, golpeado luego de tres derrotas consecutivas en el ámbito local, visita a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.



El partido se jugará desde las 18.45 en el estadio Madre de Ciudades, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y la transmisión de Espn Premium.



El Xeneize se ubica en la decimosegunda posición con las tres unidades que sumó en el debut frente a Platense, antes de la racha adversa que se extendió el viernes pasado ante Defensa y Justicia (derrota 1-0) en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.



En caso de que el conjunto dirigido por el entrenador Jorge Almirón pierda ante el Ferroviario y, luego de una combinación de resultados, podría quedar en el último lugar de su zona.



Boca lleva seis partidos sin triunfos, con tres derrotas y tres empates entre el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Su última victoria fue en la primera fecha del torneo cuando se impuso por 3-1 ante Platense.



Almirón, a pesar del flojo presente del equipo en el ámbito local, volverá a parar un once alternativo para visitar al equipo conducido por Omar De Felippe.



El motivo principal de la rotación de nombres se debe a que Boca tendrá que afrontar tres encuentros en los próximos 10 días: hoy ante el Ferroviario y el sábado ante Lanús en la Bombonera, por la quinta y sexta jornada de la Copa de la Liga, respectivamente.



Mientras que el jueves 28 de jugará el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores contra Palmeiras de Brasil en condición de local.



Con miras a la visita a Santiago del Estero, el DT Almirón no incluyó en la lista de convocados a Guillermo ‘Pol’ Fernández, quien terminó el choque ante el Halcón de Varela con una molestia muscular y en su lugar ingresará el colombiano Jorman Campuzano.



Además, Valentín Barco, quien finalizó el partido pasado con un corte de tres centímetros en el pómulo izquierdo, por el que recibió cinco puntos de sutura, será reemplazado por Ezequiel Bullaude.



Las dudas en el ataque Xeneize son las siguientes: Miguel Merentiel o Edinson Cavani y Norberto Briasco o Lucas Janson para acompañar a Exequiel Zeballos, firme sobre el extremo derecho.



Central Córdoba de Santiago del Estero, por su parte, se encuentra en el noveno lugar con seis puntos, a dos de los punteros Racing y Newell’s (8), y viene de dos triunfos consecutivos: 3-2 ante Platense y 1-0 frente a Sarmiento, este último el pasado miércoles como visitante en el estadio Eva Perón de Junín.



El entrenador Omar De Felippe quedó conforme con el rendimiento de su equipo ante el Verde por lo que volverá a alinear a los mismos once para recibir a Boca.



Más allá de que se ilusiona con una posible clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, el Ferroviario tiene el objetivo de quedarse en Primera División. Hoy se encuentra a cuatro puntos de Huracán en la tabla anual.