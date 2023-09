Con 25 argentinos arranca la Champions

martes 19 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Si bien ya tuvo su inicio con las fases previas en las que se terminaron de confirmar a los 32 clasificados, hoy se dará el puntapié definitivo a la fase de grupos de la Champions League, un certamen que tendrá mucha presencia de equipos argentinos.



Entre los equipos participantes distribuidos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno por última vez en una Champions -a partir de la edición 2024/25 cambiará su formato- aparece al menos un representante albiceleste en cada zona, y en total son 25 los jugadores que dirán presente en el máximo certamen continental de Europa, más un entrenador.



Algunos de los argentinos en ser parte de esta Champions serán debutantes, como los casos de Alejandro Garnacho, Nicolás Paz, Federico Gattoni, Facundo Medina, Alan Varela, Valentín Castellanos y más, mientras que también habrá presencia de albicelestes que ya conocen cuanto pesa la Orejona, entre los que se encuentran Ángel Di María y Julián Álvarez.



En seis de los ocho grupos se darán duelos entre equipos con futbolistas argentinos, por lo que en sólo dos zonas se da la presencia de compatriotas en un solo club: en el grupo F, Milan tendrá a Marco Pellegrino y Luka Romero (PSG, Dortmund y Newcastle no poseen argentinos en sus filas) y en el grupo H, Alan Varela será el único representante en el Porto (Barcelona, Shakhtar y Royal Antwerp no tienen albicelestes en sus planteles).



En Manchester United están Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho y se medirán con el Galatasaray de Mauro Icardi por el grupo A.



En el grupo B, Lucas Ocampos, Erik Lamela, Federico Gattoni y Marcos Acuña jugarán con Sevilla y se cruzarán con PSV Eindhoven (Walter Benítez) y Lens (Facundo Medina).



Napoli, con Giovanni Simeone, tendrá un duro cruce ante Real Madrid, máximo campeón del certamen y que cuenta entre sus filas con Nicolás Paz, en el grupo C.



Benfica, con los campeones del mundo Ángel Di María y Nicolás Otamendi, jugará ante otro campeón en Qatar 2022: Lautaro Martínez con Inter. Además en el grupo D también está el Salzburgo de Nicolás Capaldo.



En el grupo E están Atlético Madrid con Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa y el DT Diego Simeone, que se medirá con la Lazio de Valentín Castellanos y el Celtic de Alexandro Bernabei.



Además, lo mencionado, en el grupo F estarán Marco Pellegrino y Luka Romero con Milan, mientras que en el H se presentará Alan Varela con Porto.



Julián Álvarez con Manchester City defenderá el título y se cruzará con el Estrella Roja de Álex Vigo en el grupo G.



Por primera vez en veinte años, la fase regular de la Champions League no contará con la presencia de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, protagonistas de un duelo de época que dotó a la competición continental de un interés planetario.



El fútbol comenzará con los duelos Milan-Newcastle y Young Boys (Suiza)-Leipzig, que se disputarán a partir de las 13.45 de Argentina.