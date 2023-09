El boom Cristiano en Irán: le regalaron una alfombra persa

martes 19 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

El Al-Nassr se prepara para hacer hoy su debut en una nueva edición de la Champions de Asia en su visita al Persépolis. En su llegada a Irán, el equipo tuvo un cálido recibimiento popular y Cristiano Ronaldo se llevó todas las miradas, además de un peculiar regalo.



El elenco árabe arribó ayer a la ciudad de Teherán y pudo notar cómo las calles fueron decoradas con imágenes y murales con los colores azul y amarillo, así como también con las caras de algunas de sus estrellas.



En la previa del cruce correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos, cientos de fanáticos iraníes corrieron detrás del micro y se acercaron a las inmediaciones del Hotel Espinas, donde se hospeda el cuadro de Riad, con camisetas y banderas de la estrella portuguesa.



No sólo los hinchas comunes mostraron su admiración por el luso, desde el gobierno de Persépolis no dejaron pasar la oportunidad de hacerle un presente. El ex Real Madrid Manchester United recibió una alfombra personalizada tejida a mano.



Las alfombras persas son unas de las tradiciones culturales más famosas del territorio iraní y algunas de ellas pueden ser vendidas por hasta millones de dólares. La que fue obsequiada a Ronaldo, contaba con su nombre impreso y un diseño con vivos colores.