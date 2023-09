El Auriazul es el nuevo dueño de la provincia

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:06hs.

El torneo Provincial tiene un nuevo rey. Mitre no dejó dudas a lo largo del certamen y sobre todo en las finales y sumó una nueva copa a sus vitrinas.



El Auriazul había ganado con una gran ventaja en la ida de la final, pero volvió a ganar y se consagró campeón ante un River de Villa Bonita que demostró que no será un equipo fácil en el próximo torneo Regional.



El 5-0 de la ida había dejado prácticamente todo definido, pero el Auriazul ganó 3-2 en la revancha como visitante en Campo Ramón y selló un contundente global de 8-2.



El Millo cambió la actitud que había mostrado hacía una semana en el estadio Tito Cucchiaroni de Posadas y buscó el arco de Javier Galeano desde el primer minuto, pero se topó con un Mitre que demostró porqué siempre fue candidato a quedarse con el certamen.



Tras un arranque frenético con varias chances ambos, Elvio Fredrich tuvo un tiro libre y la pelota dio en el travesaño de Galeano. Ninguno pudo mantener el nivel de intensidad. Mitre guardó aire y River no supo manejar la presión de tener que ir a buscar el resultado.



A los 34’, Leonardo Ferreira la peleó contra la línea de fondo y mandó el centro. Por el medio del área apareció solo Leonardo Ramos, quien se animó a llegar desde atrás al ataque y puso el 1-0 para el local, que se ilusionó con la hazaña.



River tomó nota de lo que le había ocurrido en la ida y bloqueó a Kevin Klyniauk, para que Mitre no tuviese juego. Durante gran parte del primer tiempo lo logró. El 10 de los posadeños casi no tocó la pelota y el Auriazul lo sintió, a pesar de no estar necesitado por un triunfo.



Pero Mitre demostró que tiene jerarquía. De un lateral la pelota le llegó justamente Klyniauk, quien con una gran volea puso el 1-1 a los 42’. Apenas cuatro minutos después, Klyniauk le puso la pelota en la cabeza a Guido Da Silva tras un córner y el delantero marcó el 2-1.



El tanto fue un golpe muy duro para River, que solamente buscó llegar al entretiempo para refrescar ideas y buscar aire.



River tuvo la misma iniciativa en el arranque del complemento de la que había tenido cuando comenzó el partido. A los 13’ y con una gran media vuelta, Julio Cabral lo igualó. El defensor la paró en el borde del área y dejó sin respuestas a Galeano.



El Millo sintió el cansancio y Mitre supo ser paciente. Poco a poco River dejó de atacar y el Auriazul encontró espacios. Joselo Bernal movió el banco y mandó a la cancha a Maximiliano Jolod.



El ex Crucero le puso un gran centro a Axel Vallejos, otro de los que ingresó en el complemento, quien definió solo para el 3-2 a los 33’ y cerró el triunfo auriazul en Villa Bonita.



Mitre fue candidato desde el inicio del certamen y demostró que estaba para ser campeón. Fecha a fecha consolidó una idea y un equipo y ganó los dos partidos en la final para festejar un nuevo campeonato.



A partir de hoy comenzará una nueva etapa para los de Rocamora. En el horizonte aparece el torneo Clausura de la Liga Posadeña, pero sobre todo el torneo Regional, que comenzará a fines de octubre y en el que Mitre se ilusiona con hacer una buena campaña.



River, por su parte, realizó un gran torneo Provincial y dejó en claro que será un rival difícil en el Regional. Será un premio para un grupo que tiene a varios juveniles que piden pista y que llegaron a la final del Provincial luego de hacerse fuertes tanto en casa como en distintos puntos de la provincia. El público llenó el Juan Adelino Juritsch para apoyar al Millo de Villa Bonita. Foto: Alex Wereszczuk Nuevamente Klyniauk fue determinante para Mitre y marcó el transitorio 1-1. Foto: Alex Wereszczuk Axel Vallejos (izquierda) entró y convirtió el definitivo 3-2 y selló el 8-2 en el global. Foto: Alex Wereszczuk Julio Cabral convirtió un golazo para el momentáneo 2-2 del Millonario. Foto: Alex Wereszczuk Richard Rodríguez tuvo un buen partido y anuló al joven Leonardo Ferreira. Foto: Alex Wereszczuk

“Cada partido jugamos a ser protagonistas”

“Era el único que no había ganado”, se emocionó José María Bernal tras la consagración de Mitre en el torneo Provincial. “La alegría es grande y valió la pena el esfuerzo”, agregó el DT del Auriazul en Villa Bonita.



“Verlos jugar así lo disfruto. Siento el fútbol de esta manera y que ellos lo transmiten desde el juego es mucho”, analizó el entrenador de los de Rocamora, que a pesar del 5-0 de la ida se mostró molesto cuando su equipo no encontró los caminos durante la revancha.



“Cada partido jugamos a ser protagonistas y no cambiamos la forma en la final. Eso nos iba a llevar al resultado. Al principio nos costó un poco, pero después los jugadores se acomodaron y nos pudimos llevar un nuevo triunfo”, explicó en cuanto al partido de vuelta con los de Villa Bonita.



“Les había puesto un nuevo objetivo que era terminar invictos el torneo. Que el premio era ser campeones y lo entendieron”, contó Bernal.



En cuanto a los próximos objetivos que tendrá Mitre, el DT fue claro: “Lo que vendrá no sabemos, después veremos”. “Ahora nos toca disfrutar de lo que logramos, que nos costó mucho y los jugadores se lo merecen”, cerró Bernal.