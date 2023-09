Se escapó otra chance única

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Crucero estuvo cerca de despegarse de la zona de descenso pero un descuido defensivo terminó por sellar su suerte en Corrientes. Al final cayó 2-1 ante Boca Unidos, dejando escapar una chance inmejorable en lo que fue la continuidad de la 31ª fecha del torneo Federal A.



A falta de cinco jornadas para el cierre de la primera fase hoy el Colectivero se disputa la permanencia con Juventud Antoniana de Salta; ambos comparten el último casillero de la zona D con 27 unidades sabiendo que quien termine abajo descenderá a la cuarta división del fútbol argentino.



La de ayer, entonces, era una oportunidad única porque el Santo cumplió con la fecha libre. Pero finalmente el equipo misionero no pudo sostenerse en el estadio Leoncio Benítez.



Los dirigidos por Adrián Yossen, quien ayer no estuvo en el banco de suplentes por suspensión, abrieron la cuenta sobre los 7’. Gastón Torres bajó de cabeza un pelotazo que llegó desde la derecha con la defensa totalmente desorientada y fue el delantero Alejo Mainero el que abrió la cuenta en el área chica, tirándose al piso para mandar el esférico al fondo de la red.



Crucero aguantó las embestidas del local hasta los 19’ del complemento, momento que se dio el punto de quiebre: el arquero Del Riego bajó al ingresado Francisco Esteche dentro del área para generar un penal infantil que le valió la expulsión por segunda amarilla.



El ingreso de Tomás Palleres dejó al Colectivero con uno menos en el armado y para colmo de males fue Gabriel Morales el que estableció la igualdad a los 25’ desde los doce pasos. Nada que hacer para el portero que adivinó las intenciones del punta pero no pudo contener la fuerza del remate.



Parecía que el empate sería el resultado final pero la defensa del Colectivero no estuvo fina en la última y a los 48’ llegó el baldazo de agua fría: Medina trepó por la banda derecha, lanzó un centro y MaximiliAno Solari venció la resistencia del arquero con un soberbio cabezazo al palo izquierdo.



No hubo tiempo para más. A Crucero se le escapó la tortuga en el momento menos pensado y tendrá que dar vuelta de página rápidamente: se viene Sol de América en Santa Inés y no puede fallar.