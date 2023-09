Fiji sorprendió a Australia y lo derrotó en el Mundial de Rugby

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Islas Fiji sorprendió ayer a Australia y lo derrotó por 22-15 en el Mundial de Rugby de Francia, al cabo de la 2ª fecha de la cita.



El partido fue por el grupo C que es liderado por Gales, que el sábado superó por 28-8 a Portugal y reúne 10 unidades.



Los fijianos marcaron un try, a través de Josua Tuisova, apenas comenzada la segunda parte. La máxima figura del triunfo isleño resultó Simione Kuruvoli, responsable de la conversión del try, además de cuatro penales.



En otro de los encuentros de la jornada, el campeón mundial vigente, Sudáfrica, demolió a Rumania, por 76-0, con una sólida producción que incluyó el apoyo de doce tries.



Por su parte, Inglaterra venció a Japón por 34-12 y quedó como único líder del Grupo D, donde también se encuentra Argentina.