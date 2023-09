Inter de Miami va por otro partido clave pero Messi es la incógnita

sábado 16 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Lionel Messi regresó a los entrenamientos de Inter Miami, tras su molestia ante Ecuador y su ausencia en el partido ante Bolivia con la Selección argentina.

El elenco de Florida esta tarde, desde las 18 (hora argentina), ante Atlanta United y por eso Gerardo Martino habló en la previa al duelo de la fecha 28 de la MLS, pero la presencia del 10 sigue siendo una incógnita.

Al regresar a Miami, el exjugador de Barcelona se entrenó con sus compañeros con normalidad aunque no está definida su participación y hasta se especulaba hasta anoche que no siquiera viajaría. “No está lesionado. Está bien, pero no vamos a correr riesgos”, confirmó el Tata sobre Messi. Y agregó: “Nuestra idea no es lesionar ni a Leo ni a cualquier jugador”.