Nacional con adrenalina y emoción

sábado 16 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

El Torneo Nacional de Parapowerlifting tuvo su paso ayer por Posadas con una grata presentación de atletas de distintas partes del país que desplegaron toda su experiencia con reconocimientos y aplausos en el polideportivo Ernesto Finito Gehrmann .

Cada categoría tuvo su ‘Hércules’, pero cada uno de ellos sin dudas se midió con sí mismo y buscó mejorar su marca, que en definitiva, es lo más importante en cada competencia.

Además, hubo algarabía nuevos récords nacionales y los atletas locales brillaron en sus divisiones.

Los vencedores de la competencia fueron Rocío Alarcón, en categoría 86k, al levantar 61 kilos; Santiago Notario, en 88k, con 128 kilos alzados y el posadeño Tiago Engler, en 97 kilos, alzó su mismo peso corporal para ganar la competencia en esta categoría en juveniles.

Tiago Engler es uno de los misioneros que brilla con la selección argentina.

Además, festejaron Genaro Pirles, en 107k, al alzar 107 kilos; Martín Milessi, en 80k, alzó 117 kilos y en esta división el misionero Eduardo Landayda fue segundo al alzar 78 kilos. Asimismo, Facundo Corbalán se impuso en 49k, con una marca de 83 kilos; Federico Medina en 54 k, ganó al alzar 93 kilos; y Nahuel Franco festejó en 59k, con un registro de 103 kilos.

Además, el misionero Diego Ramírez brilló en 80k, con una marca de 130 kilos y Santiago Notario ganó en 88k, con 128 kilos levantados. También ganaron Nahuel Gómez (160 kilos), Gastón Santi (171 kilos) y Tomás Motta (110 kilos).

Como frutilla del poste, el local Maximiliano Antúnez hizo nuevo récord argentino en 65 kilos, al levantar 108 kilos.

Finalmente, Héctor Canabiri venció en 75k, con 130 kilos alzados.

La cita tuvo 26 atletas de distintos puntos del país que llegaron a Misiones en busca de buenas marcas. Fotos: Natalia Guerrero

La competencia en la modalidad de banco plano reunió a destacados deportistas, varios de ellos parte de la selección argentina de parapowerlifting de las categorías Junior, Élite y Leyenda.

Asimismo, tuvo la presencia de la reconocida y experimentada entrenadora de la selección argentina Sofía Cadona, quien compartió las sensaciones de este torneo tan importante en Misiones.

“Tenemos 26 atletas compitiendo de todo el país. Todos los atletas están haciendo una gran competencia. Están entre ellos Tiago Engler, de Misiones, medallista internacional, dos compañeros suyos y Federico Otamendi, todos ellos de la selección. Tenemos lo mejor acá”, destacó.

Eduardo disfrutó de estar con amigos.

Y luego explicó que el powerlifting “es el único deporte paralímpico de fuerza y superación constante y eso les da mucha autonomía a los deportistas”así como también “desarrollo personal por el desarrollo de la fuerza. Es un cambio total en la calidad de vida”.

Este nacional, que también contó con árbitros nacionales y el apoyo del Comité Paralímpico Argentino (Copar) sirvió como evaluativo, en base a las marcas establecidas, para los futuros torneos internacionales.

Tiago Engler medallista argentino en los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Bogotá, Colombia, en junio, destacó estar “muy emocionado por competir por segunda vez en casa, es algo único representar a mi tierra colorada y en mi tierra colorada”, dijo riendo.

El posadeño, que antes jugaba al básquet adaptado, se inició en este deporte por casualidad. El año pasado se inscribió sin experiencia previa en un nacional de levantamiento de pesas donde fue tercero, luego fue campeón nacional en los Juegos Evita, en Mar del Plata, y su carrera fue tan meteórica debido a sus condiciones que rápidamente se sumó a la selección argentina.

“En ése nacional me vio el entrenador Samuel Ramírez y me invitó a entrenar y ahí arrancó mi gran pasión por este deporte que me ayudó mucho en mi rendimiento físico y a controlar las emociones; me dio salud”, afirmó.

Tiago, que hoy tiene 18 años, nació con espina bífida, una discapacidad que no le permite caminar y a sus padres le dijeron que quedaría prácticamente postrado, pero hoy su realidad es lejana a ese diagnóstico y el joven brilla en powerlifting adaptado.

Por su parte, Eduardo Landayda es otro de los deportistas locales que ayer se sumó a la cita y con una sonrisa amplia disfrutó de ser parte de su segundo nacional, torneo al que describió “como disfrute, vengo a sumar y a pasarla bien”.

A los 9 años, a Eduardo lo atropelló un camión con una carga de 10 toneladas, y tras 21 cirugías, hoy vive una vida plena y consiguió con el levantamiento de pesas un lugar donde mejorar física y mentalmente. “Práctico con Samuel Ramírez -es su vecino- dos o tres veces por semana y es un cable a tierra para mí; además me ayudó mucho en estos tres años que hago el deporte. Bajé de 93 kilos a 78 y estoy mucho mejor en cuanto a movilidad, más liviano”, dijo contento.

Más allá de sus cirugías, hoy su discapacidad es casi imperceptible a la vista ya que tuvo a lo largo su vida una grata recuperación.

“Ahora tengo una ortesis porque quedé con una pierna más corta. Estuve muchos años con muleta, bota ortopédica y ahora una prótesis de carbono, así que tengo todo un proceso de mejoría”, compartió.

Ayer, Eduardo alzó 78 kilos, se fue contento a casa y dejó una frase en el aire: “Hay que reponerse y mirar para adelante porque si uno se pone a pensar en las dificultades que tiene y no hace nada, no se va a mejorar”.

Los Ramírez y su pasión

Samuel y Diego Ramírez se pusieron nuevamente al frente de un Nacional de Parapowerlifting con la idea de “hacer conocer el deporte. En el caso de Diego hace mucho está compitiendo y año a año va creciendo. Ahora tenemos nuevos competidores en la provincia y sería bueno también que se dé a conocer cómo implementar este deporte en los gimnasios, que vean que no sólo existe la parte convencional”, explicó Samuel, padre de Diego quien ayer brilló al alzar 130 kilos y consagrarse campeón, como lo hace desde los 16 años, tanto en convencional como en adaptados.

Es que para Samuel es importante que se vea que hay grandes deportista de alto rendimiento en esta disciplina y “la idea es que cuando alguna persona con discapacidad vaya a un gimnasio, los encargados sepan cómo atenderlo y estén capacitados así podemos tener más competidores y valores en la provincia”.

A su tiempo, Diego, hoy con 42 años y una vida plagada de competencias en levantamiento de pesas, señaló que este deporte “es todo para mí, me ayudó a mejorar”. Es que el misionero tiene de nacimiento una parálisis y a su diagnóstico poco prometedor de que no iba a caminar, le hizo frente. Hoy camina se desenvuelve y es campeón argentino y sudamericano.

“Antes competía sólo en convencionales e igual ganaba y desde que hay parapowerlifting también se suma a las competencias adaptadas”, acotó Samuel, muy orgullo por el gran Diego, que se va a Itatí en bicicleta todos los años “porque siempre trata de superarse”, dijo su papá y entrenador.

De esta manera se fue una nueva edición de un Nacional que contó con el respaldo de Copar y la Municipalidad de Posadas; y fue organizado por Ulises Gym, a cargo de Samuel y Diego Ramírez.