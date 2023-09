Dei Castelli asumirá en la Liga Posadeña

viernes 15 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Marcelo Dei Castelli se convirtió en el nombre del consenso en la Liga Posadeña y asumirá hoy como presidente, cuando se realice esta tarde la asamblea para confirmar a la única lista que recibió los avales correspondientes.

El hasta ahora presidente de Mitre, que pidió licencia en el club de Rocamora para encarar el proyecto de la Liga Posadeña, se convertirá en el nuevo mandatario del fútbol capitalino y le pondrá fin a una etapa llena de idas y vueltas, que casi terminan con la intervención de la Liga Posadeña.

A fines de 2022 debía realizarse la elección para presidente, la cual sufrió varias postergaciones.

Recién en marzo se presentaron dos listas, una fue impugnada y empezaron las acusaciones cruzadas. Silvio Alvarenga encabezó una denuncia porque varios de los clubes incumplían con gran parte del estatuto de la Liga Posadeña y no podían dar sus avales para una lista.

Entonces Personería Jurídica de la provincia suspendió las elecciones y solicitó que se realizara un nuevo acto eleccionaro, pero a la par también pidió que los clubes se pusieran al día con las memorias y balances para poder prestar los respectivos avales.

De la denuncia que Alvarenga elevó a Personería Jurídica y el posterior dictamen del ente provincial se desprendió, por ejemplo, que Tigre de Santo Pipó no había informado de sus cambios de autoridades desde hace 40 años. Que otros tantos clubes tampoco habían informado a sus nuevas comisiones directivas y que muchos habían prestado avales de forma particular. Es decir, los presidentes y no los clubes, algo que va en contra del estatuto de la Liga.

A Dei Castelli, que desde 2014 y hasta hace un par de semanas se desempeñó como presidente de Mitre, le tocará lidiar con los problemas administrativos de una entidad que tiene larga data en cuanto los malos manejos internos.

De todas maneras, el contador llega con el aval no sólo de sus pares, sino también de autoridades provinciales y municipales, que ven con buenos ojos su gestión en el Gigante de Rocamora.