Momento cumbre para el colectivero

Inmerso en una crisis deportiva preocupante, Crucero asumirá esta tarde su partido más importante de la temporada. Desde las 17 recibirá a Juventud Antoniana, rival directo en la pelea por evitar el descenso en el torneo Federal A.

A falta de siete fechas para el cierre de la primera fase, el equipo misionero está en el último escalón de la zona D, aunque tres puntos por debajo que su rival de turno que todavía debe cumplir con la fecha libre antes de la finalización de la primera fase.

Así las cosas este encuentro resulta vital para el Colectivero ya que de sumar los tres puntos podrá tomar el impulso necesario para intentar salir de la única zona roja (el último de cada zona pierde la categoría).

Igualmente la tarea no será para nada sencilla. Crucero lleva dos derrotas al hilo y hace nueve partidos que no gana. Para colmo la dirigencia tomó la decisión de pegar un volantazo riesgoso poniéndole punto final al ciclo de Carlos Macchi al frente del primer equipo.

En este último tramo es Adrián Yossen quien tomó la posta en el comando técnico. El provisorio DT -viene de dirigir a Crucero en la Liga Posadeña- agarró el hierro caliente con toda la confianza del mundo.

“Siento orgullo y estoy convencido. La situación no es la esperada sabiendo que el cuerpo técnico anterior lo hizo bien, solamente no entró la pelota”, remarcó en la previa.

“Tenemos buenos jugadores y el grupo está entero; a los jugadores los encontré golpeados porque no salieron las cosas y están con hambre. Vamos a salir a ganar el partido”, avisó.

Hasta anoche no había claros indicios del once titular que saltará al campo del Andrés Guacurarí. La única certeza es que el defensor Iván Benítez está suspendido y no será de la partida.

Rival con bajas

Antoniana ya está en Misiones después de que la dirigencia del club salteño abonara el porcentaje del sueldo acordado con los jugadores. Es evidente que no todo es color de rosas en el Santo pero llega en mejores condiciones matemáticas si se mira la tabla de posiciones.

En cuanto al plano futbolístico, el arquero Carlos López Rubio no formó parte de la delegación de Juventud ya que decidió que no continuará en la institución y está resolviendo su salida para retornar a México.

Además, el técnico Adrián Gorostidi tiene pensado realizar dos variantes: el defensor Martín Correa podría volver al once y ocupar el lugar de Iván Escobares, mientras que Matías Pato ingresaría por Agustín Favre en el mediocampo.

El árbitro del partido será Fabricio Llobet (Córdoba). Se viene una nueva final.