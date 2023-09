Reportan en Posadas la aparición de numerosos ejemplares de "cucarachas de agua"

martes 12 de septiembre de 2023 | 11:03hs.

En la ciudad de Posadas reportaron la aparición de numerosos ejemplares de cucarachas de agua lo que llamó la atención de varias personas. Recomiendan evitar no tocarlas debido a que posee una toxina, aunque no es mortal pero si muy dolorosa su picadura.

Roberto Stetson, jefe del Programa de Estudio de Animales Venenosos del Ministerio de Salud Pública de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Es un insecto del grupo de los hemíteros llamadas chinches pero es eminentemente acuático, es predador, se alimenta de todo tipo de organismos que puede atrapar, son cazadores y se alimentan de caracoles, ranas, renacuajos, peces, inclusive animales mucho más grandes que ellos”.

Además agregó que este ejemplar tiene es una saliva tóxica que paraliza a sus presas para luego, con un aparato bucal, en forma de estilete de aguja succionar los líquidos corporales de los cuales se nutre, “igualmente no representan ningún peligro para el hombre, son predadores acuáticos, los accidentes se producen generalmente en las piletas en verano que suelen caerse por las luces, la gente trata de atraparlo con la mano pero no son agresivos y es muy raro que se produzca un accidente. Si existe la picadura son dolorosas pero no son mortales y lo que pasa con estos animalitos es que cuando se seca su charca o hay una sobredensidad poblacional en el área donde están, pueden volar a buscar otro lugar”, especificó.

“Ellos se reproducen, se alimentan todo su ciclo de vida en el agua por eso que aparezcan en las ciudad es raro. En 45 años de investigación es la primera vez que veo tanta cantidad, pero no es de extrañarse porque está ocurriendo con otros organismos debido a que no hay más inviernos con heladas crudas que eran las controladoras naturales de todo lo que la gente llama plaga”, detalló.

El investigador sobre este punto indicó que si bien su temporada de reproducción es la primavera-verano ahora todo el año es lo mismo entonces van a aparecer con mucho más frecuencia, “este insecto tiene como un pico curvo en la parte anterior y tiene un primer par de patas anteriores en forma de pinza que por eso también se lo llama escorpión de agua porque con ellas atrapa a sus presas y le sirven para nadar. Existen dos especies, una de las más pequeñas pero también hay mucho más grande que puede llegar hasta los 12 centímetros”.

“La recomendación principal es no tocarlos y si se tiene perros tratar de retirarlos con una palita porque son muy curiosos y cuando son picados es muy doloroso por lo que el veterinario posiblemente tenga que aplicar algún analgésico pero no es mortal. Estos bichos aparecen cuando la temperatura y el ambiente son propicios para su reproducción”, afirmó.

Finalmente recordó que actualmente estamos viviendo como en una eterna primavera “entonces ellos se reproducen todo el tiempo pero siempre en el ambiente acuático y el ambiente aéreo hace que aparezca en nuestro domicilio y como todo animal cumplen un rol importante como predador y controlador de otros organismos en el medioambiente por eso es importante no matarlos”.