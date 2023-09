La Sala Tempo reabre sus puertas en el corazón de Villa Sarita

martes 12 de septiembre de 2023 | 5:30hs.

La histórica Sala Tempo, con poco más de 40 años de presencia en la ciudad capital, reabre sus puertas. Y como si de una obra llevada a escena se tratara, comienza un nuevo acto este viernes a las 17 en su flamante sede de calle Ramón García 554, en el corazón del barrio Villa Sarita.



El teatro fundado por el actor, director, dramaturgo y gestor cultural Luis Andrada, fallecido en 2017, funcionó desde 1982 en un edificio alquilado en calle 3 de Febrero casi Córdoba, hasta que en diciembre de 2022 se debió entregar las llaves, desmontar el legendario escenario, apilar butacas y memorias, y emprender la mudanza hacia un nuevo rumbo, siempre con el arte independiente como faro.



Luego de más de medio año de trabajo en el acondicionamiento del nuevo local, la Asociación Recuperar, que administra la Sala Tempo y tiene el Grupo Tempo, está lista para levantar el telón con la inauguración de su nuevo espacio, que será con una emotiva ceremonia la tarde del viernes, con corte de cinta, presencia de la comunidad de artistas, los vecinos, funcionarios y también la familia del maestro Andrada, que viaja a Posadas desde Rosario, para participar del gran evento.



Muchos proyectos

Estrella Asuad, presidenta de la Asociación Recuperar y directora del Grupo Tempo y el actor Chechy Duarte, en entrevista con El Territorio contaron sobre la inminente reapertura del querido teatro, que en esta nueva etapa tiene múltiples proyectos y novedades.



“A finales de octubre del año pasado nos enteramos de que no nos iban a renovar el contrato de alquiler y que debíamos mudarnos en diciembre, ahí empezamos a buscar un nuevo lugar y todo se dio para que encontráramos este local en Villa Sarita. A pocos metros de acá vivió con su familia nuestro querido Luis Andrada, y pensamos que en todo este proceso él estuvo de alguna manera guiándonos y nos llena de emoción que su familia pueda estar en la inauguración”, dijo Asuad.



En tanto, Duarte, que se involucró activamente en los trabajos en la nueva sala, expresó que en el local funcionaba un pelotero, “era un espacio muy amplio y casi sin paredes internas, y nos venía muy bien la altura del techo, porque un teatro necesita ciertas condiciones, se hizo el cielorraso que no tenía, también las divisiones. Y cuando debía tomar decisiones, en un momento yo le preguntaba a Luis ‘¿qué hago?’, yo buscaba una respuesta y hallaba una solución, por eso creemos que él estuvo en todo este camino, luchando como siempre con todo su amor por el teatro”.



Nuevas instalaciones

Para el proyecto de la nueva Sala Tempo se recicló el 60 por ciento del material y mobiliario de su acervo, lo que ayudó a afrontar costos y a la vez conservar algo de la impronta original.



La presente sala tiene un espacioso recibidor, que se ocupará para el dictado de talleres y el ensayo de elencos y también, antes de las funciones se dispondrán unas mesas y se servirá café y bocadillos.



“La idea es que vengan artistas y talleristas de distintas disciplinas y puedan utilizar el lugar para dar sus clases y también antes de las funciones va a funcionar una especie de cantina, algo muy simple, no es que se va a cocinar acá, se va a servir unas empanadas, café, alguna bebida, para amenizar la espera”, explicaron los teatristas a la vez que invitaron a los artistas y docentes en distintas áreas a sumar sus propuestas.



En tanto, al recinto teatral se accede por un pasillo: se despliega un amplio escenario al ras del piso, y en esto se diferencia del antiguo escenario en altura al estilo italiano de la anterior locación, y se dispone de un total de 110 butacas, un sector para personas con movilidad reducida, además la cabina de control e iluminación y sanitarios sin género. La Sala Tempo cuenta con 110 butacas y un amplio recibidor. Foto: Gianella Perotti

“Este local es más largo pero un poco más angosto y por ello tenemos menos butacas que en la anterior sala, pero quedó todo muy lindo y tiene un diseño moderno con el escenario en el piso como pedían muchos artistas”, destacó Asuad y añadió que también se atendió a la inclusión con el espacio para personas con discapacidad motriz, que pueden ingresar con sillas de rueda, y el baño sin género, “son cuestiones que hacen a los nuevos paradigmas y normativas de salas inclusivas”.



Aún faltan detalles por terminar, que se irán realizando ya con el espacio en plena actividad. “Tener una sala de teatro independiente no es algo sencillo, es costoso y requiere mucho trabajo, nosotros queremos empezar a presentar funciones, ensayar, que haya talleres; hacer de este lugar un espacio cultural y que la gente venga y se sienta en su casa”, expuso la referente de Tempo y evidenció que para abrir las puertas nuevamente, “contamos con el apoyo de mucha gente amiga y de entes estatales de fomento a la cultura, que deben estar siempre para garantizar el derecho al acceso al arte y la cultura”. En escena



El viernes también saldrá a escena la primera obra de este nuevo tiempo, la función será a las 20 con Entre nos, de Santiago Serrano, con las actuaciones de Clory Perucca y Sandra Peirano y la dirección de Estrella Asuad.



En tanto, el sábado a las 21.30 se presentará Amigas desgraciadas, con la dirección de Adrián Vázquez. Y el domingo a las 17 se podrá ver Malas palabras, una propuesta para disfrutar en familia, con Ana Lía Mayo en escena y dirección de Asuad.



El Grupo Tempo se creó en 1978, la primera sede fue por la avenida Roque Pérez con un teatro que se llamó Sala 1 y en 1982 se mudó al local de 3 de Febrero como Sala 2 y pronto se llamaría Sala Tempo, que ahora comienza una nueva historia en Villa Sarita.

Para agendar

Apertura de Sala Tempo

La inauguración de la nueva sede de calle Ramón García 554, en Villa Sarita, será el viernes a las 17 con un acto abierto a toda la comunidad. A las 20 habrá función. Para saber más y ver cartelera, en Instagram @salatempo2