Alemania se coronó por primera vez en un Mundial de básquet

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Alemania se coronó como nuevo campeón mundial de básquet, por primera vez en la historia, tras vencer ayer a Serbia por 83-77 en la final del campeonato disputada en el Hall of Asia de Manila, en Filipinas.



Los germanos alcanzaron su consagración de forma invicta y tras eliminar en semifinales a Estados Unidos, uno de los grandes favoritos que culminó en el cuarto lugar tras caer también frente a Canadá en el partido por la medalla de bronce.



Los alemanes ganaron los ocho partidos que disputaron en la competencia que se desarrolló en sede tripartita (Filipinas, Indonesia y Japón). En la primera ronda, vencieron a los japoneses (81-63), a Australia (85-82) y Finlandia (101-75). La segunda ronda la superaron con triunfos sobre Georgia (100-73) y Eslovenia (100-71).



Ya en cuartos de final se deshicieron de Letonia (81-79), en semis del Dream Team estadounidense (113-111) y en la final de Serbia, que también buscaba su primera consagración después de perder la final de 2014 en España.



La leyenda argentina Luis Scola, uno de los embajadores del Mundial 2023, le entregó el premio al mejor jugador del partido al escolta Franz Wagner, quien aportó 19 puntos, siete rebotes y tres recuperos.



Serbia no pudo continuar el linaje exitoso del básquet balcánico, ganador de cinco mundiales con la ex Yugoslavia.