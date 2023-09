Scaloni avisó que “el equipo será parecido al que jugó el otro día” ante Bolivia

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

En la 2° fecha de las Eliminatorias, la selección argentina se medirá con Bolivia, nada menos que en La Paz. En la previa del choque en el Hernando Siles, el técnico Lionel Scaloni confirmó la presencia de Lionel Messi en el altiplano y también dio indicios del equipo que jugará mañana.



De arranque, al DT campeón del mundo le consultaron sobre el capitán rosarino y despejó todo tipo de dudas: “Messi va a viajar. Entrenó diferenciado pero está en condiciones de viajar. Todavía faltan dos días (por ayer) para el partido y tomaremos la decisión mañana (por hoy) o el mismo martes”. Y agregó: “Que viaje es una sensación positiva. Entonces, si viaja es para jugar, seguro. Como entrenador le hubiera dicho que se pegue la vuelta y descanse para estar en su club. Sabemos que siempre quiere jugar, así que veremos qué decisión tomamos”.



Por otro lado, el técnico albiceleste también se refirió a la formación que buscará llevarse tres puntos del altiplano: “El equipo más o menos lo tengo en la cabeza, será parecido al que jugó el otro día (ante Ecuador), siempre que no haya ninguna complicación”. “Si no pasa nada, la idea es repetir o hacer algunas variantes, pero hasta la mañana del partido no tomaremos la decisión”.