Dueño del fútbol

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Maximiliano Jolod encaró y tocó a un costado ante la salida de Matías Díaz. El ex Crucero puso el transitorio 4-0 en el estadio Tito Cucchiaroni. Foto: Gianella Perotti

Con el pasaje al próximo torneo Regional Federal asegurado, el gran premio para Mitre y River de Villa Bonita es, ahora, la corona del torneo Provincial.



El que pegó primero y fuerte fue Mitre, que en el estadio Tito Cucchiaroni dominó de principio a fin, con pasajes de mayor y menor intensidad, pero fue justo ganador en el barrio Rocamora y goleó 5-0 al Millonario, que nunca pudo entrar en partido.



Con una gran tarde de Kevin Klyniauk, que fue el eje del juego de Mitre, los dirigidos por Joselo Bernal lograron el primer paso y acarician el título.



Los posadeños empezaron con todo. La sociedad Klyniauk-Guido Da Silva, por izquierda, tuvo buenos momentos. El Auriazul también probó por derecha, con las escaladas de Luciano Esquivel, pero más allá de la banda por la intentó atacar, a Mitre le faltaba la puntada final para lograr una merecida diferencia. Kevin Klyniauk manejó los hilos del encuentro y fue clave para Mitre. Foto: Gianella Perotti

Víctor Cabañas se armó una gran jugada solo, mandó el centro y Guido Da Silva no le pudo dar la dirección que quería. Fue un aviso, porque apenas un minutos después, el delantero conectó solo en el medio del área tras un córner y abrió el marcador.



Tras el gol ambos bajaron un poco el rendimiento. Mitre no fue tan punzante y River apenas llegó con la pelota parada, aunque nunca inquietó realmente a Javier Galeano.



Los de Joselo Bernal tuvieron una clara antes de irse al descanso. Da Silva desbordó y mandó el centro. Esquivel definió fuerte, pero su remate se fue por arriba del travesaño.



Toda la diferencia en el juego que había sacado, Mitre no la pudo plasmar en el marcador. El 1-0 era escaso, pero en el complemento los posadeños fueron más que contundentes.



A los 6, Ulises Silveira encaró y definió cruzado ante la salida de Matías Díaz para el 2-0. Otra vez un gol aplacó el desarrollo del partido.



Si bien el local fue siempre el gran dominador, pareció cansado y más errático de la cuenta. De todas maneras, el triunfo de Mitre jamás pareció estar en riesgo, sobre todo porque los de Villa Bonita nunca pudieron generar sociedades y llegar con la pelota dominada al área rival.



Joselo Bernal tomó nota de esa quietud en su equipo y cambió varias piezas. Sobre los 34’, Axel Vallejos, uno de los ingresados en el complemento, dejó en el camino al arquero Díaz y estampó el 3-0.

Vallejos ingresó en el complemento y a los pocos minutos marcó el 3-0. Foto: Gianella Perotti

Ya con un River totalmente desarmado en el fondo y cargado de amarillas, Mitre apretó el acelerador. A los 40’, Lucas Vargas lo vio solo a Maximiliano Jolod. El cambio de frente fue preciso y el ex Crucero llegó tranquilo para tocarla al fondo de la red y decretar el 4-0.



Ese resultado ya era casi demoledor en la serie, pero al Auriazul le quedaba pendiente algo más. A los 48, Díaz, que había tenido una buena tarde a pesar de los goles, salió mal y Richard Rodríguez apareció solo por detrás de todos tras un córner para marcar el definitivo 5-0.



La goleada dejó a Mitre a las puertas del título provincial y el Auriazul empezó su preparación para el Regional de la mejor manera.



Es que las finales del torneo Provincial son justamente eso, un paso más hacia el certamen nacional que comenzará a fines de octubre y que contará con la presencia, por ahora, de siete misioneros.



La revancha será el próximo fin de semana y el Millonario podría dejar su recinto de Villa Bonita para jugar la definición en Oberá. Más allá del escenario, el conjunto de Villa Bonita tendrá que ir por la hazaña ante un Mitre que ya se probó al corona.