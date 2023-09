Dura autocrítica en Los Pumas tras la derrota

domingo 10 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Bien temprano, cuando recién iban dos minutos del partido, Juan Cruz Mallía recibió un cabezazo que le provocó un corte sangrante, lo obligó a salir de la cancha y marcó la expulsión de Curry. Más tarde el fullback reingresó con la cabeza vendada después de ese fuerte impacto

El golpe le dolió, claro, pero bastante poco en comparación con lo que le dejó la durísima derrota ante Inglaterra por 27 a 10. El jugador de Los Pumas se fue del estadio con un fastidio que volaba. Antes de eso, hizo una cruda radiografía de lo que sucedió en Marsella.

“Salimos a especular, a ver qué pasaba. La roja nos afectó más a nosotros que a ellos. Empezamos a pensar todo el tiempo en el resultado. Mirábamos hacia arriba en vez de estar seguros de lo que teníamos qué hacer. Lo sabíamos. Estábamos convencidos de eso pero no lo llevamos a la cancha”, arrancó Mallía las declaraciones con mucha carga de autocrítica.

El cordobés de 26 años continuó con el repaso de flaquezas que no perdona. Si bien Argentina no llegó como favorita, sentía una ilusión compartida por todos alrededor del equipo de Michael Cheika. Decididamente, el debut mundialista estuvo a años luz de lo que imaginaba. “Hicimos una preparación espectacular. Y no pudimos trasladarla a la cancha. Fue mucho esfuerzo, pero tuvimos impotencia. Hay que hacer mucha autocrítica, esto no puede volver a pasar”.

“No pudimos ganar en el contacto. Nos desesperamos. Nos encontramos con errores no forzados. Son cosas que debemos corregir . Esto recién empieza”, agregó Mallía, con enorme sed de revancha de cara al cruce del viernes 22, frente a Samoa.

Montoya se disculpó con la gente

Julián Montoya, el capitán, también expresó lo suyo y agradeció “cómo se hicieron sentir los hinchas argentinos”, les ofreció “disculpas” por el fallido estreno y pidió que “cada uno de nosotros mire hacia adentro” en pos de levantar pronto a la selección. Como punto positivo de la actuación, Montoya señaló: “Rescato que el equipo luchará hasta el final”.



Verón: “Regalamos todas las pelotas”

Gustavo Verón, uno de los tres misioneros que vistieron la camiseta Puma, compartió su mirada sobre el estreno con el pie izquierdo de la selección argentina ante la Rosa y apuntó a la inexperiencia de algunos jugadores nuevos y de los errores mayúsculos que supo aprovechar el rival.

“No salió nada, regalamos todas las pelotas con muchos penales; y por su parte, Inglaterra, metió todas las patadas de penales por errores nuestros”, comenzó el misionero.

Y agregó “regalamos el partido, pero recién empieza el Mundial, esperemos que con los otros equipos nos vaya bien para clasificar porque este fue un partido para el olvido... estábamos esperanzados”.

En cuánto a qué ve que se puede ajustar para los próximos partidos, Verón señaló que “hay que replantear el juego, tal vez con otros jugadores, otras caras”.

En ésta línea ejemplificó: “Mateo Carreras es picante, pero es muy chico para los duelos aéreos, teníamos gente más grande en el banco”. Para el ex rugbier hubo también mucho descontrol dentro del campo de juego, siendo que Inglaterra tuvo uno menos en gran parte del partido. “Nos descontrolamos mucho e Inglaterra hizo lo básico y lo hizo bien. Nosotros cometimos muchos errores y nos hubiéramos ordenado un poquito. También fueron los nervios del debut y faltó un poquito de cabeza, pero falta todavía”, finalizó.