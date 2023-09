Independiente y Racing se quedaron sin clásico

domingo 10 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Los equipos de Avellaneda tuvieron una jornada para el olvido en sus respectivos cruces de octavos de final de la Copa Argentina. Independiente cayó con Estudiantes (LP) mediante los penales, mientras que Racing no pudo con Huracán en los 90 minutos, por lo que no habrá clásico en cuartos de final.

El Pincha venció al Rojo por 3 a 1 en penales, tras igualar por 1 a 1 en el tiempo reglamentario, en Mendoza.

El tanto de Independiente lo hizo Lucas González (30’) y el de Estudiantes lo marcó Federico Fernández (36’).

En los penales, el equipo plantese no perdonó con José Sosa, Gastón Benedetti y Eros Mancuso, al tiempo que en Independiente fallaron Matías Giménez -la picó muy mal-, Alexis Canelo -por encima del travesaño- y Joaquín Laso -al palo- y sólo anotó Federico Mancuello.

El DT de Independiente, Carlos Tevez, se hizo cargo de la eliminación y desligó a sus jugadores.

“El responsable soy yo y no los muchachos”, aseguró el Apache, después de lamentar las ocasiones perdidas durante el partido. “Erramos tres o cuatro mano a mano que hacían la diferencia y nos hicieron un gol de pelota parada. Ellos llegaron un vez y no nos hicieron daño, no es excusa porque hay que hacer los goles para ganar y hoy estuvimos imprecisos”, asumió.

“Hablaremos con los muchachos para ver en qué fallamos y entender que no podemos cometer esas fallas”, advirtió Tevez tras el primer revés de su ciclo, que había comenzado con victorias sobre Vélez y Gimnasia (LP) en la Copa de la Liga Profesional.

Independiente volverá a jugar el jueves próximo ante Huracán desde las 21, un partido de la cuarta fecha del grupo A de la Copa de la Liga, con puntos trascedentes para la lucha por la permanencia.

Partidazo en Córdoba

Por otra parte, anoche Racing no pudo hacer pie en el Mario Alberto Kempes y cayó 5-3 ante Huracán en un verdadero partidazo.

Los goles del Globo fueron obra de Lucas Carrizo, Lucas Souto, Guillermo Benítez, Héctor Fértoli -cumplió con la ley del ex- e Ignacio Pussetto.