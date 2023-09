Federal A: Crucero toma aire para el duelo clave

domingo 10 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

El conjunto de Garupá no gana en Santa Inés desde hace cuatro partidos.

El conjunto de Garupá no gana en Santa Inés desde hace cuatro partidos.

Crucero respira después del empate sin goles de Juventud Antoniana con Gimnasia y Tiro de Salta en lo que fue la continuidad de la 29ª fecha del torneo Federal A.

El resultado dejó atado al conjunto Santo al penúltimo puesto de la zona D y le dio un poco de aire a un Colectivero que está último, pero sólo a tres puntos (ver tabla).

En Santa Inés se viven momentos determinantes después de lo que significó la salida de Carlos Macchi de la conducción técnica y la dirigencia del club pretende que este volantazo sea el definitivo para abandonar la zona de descenso.

Todo estará por verse este miércoles cuando Crucero se mida con Antoniana en Garupá. Será una auténtica final que se jugará desde las 17 y marcará el destino del elenco misionero que ahora es comandado por Adrián Yossen. Un traspié puede significar la condena definitiva.

Colecta para el Santo

Por otra parte, los hinchas de Juventud Antoniana se volvieron tendencia en las redes a causa de una colecta realizada con el objetivo de pagar los sueldos del plantel que está luchando por la permanencia.

En diálogo con el sitio Doble Amarilla, Lucas, el gestor de la iniciativa, contó que recaudaron un millón de pesos en 28 horas: “Se me ocurrió sentado en mi casa. Toda mi familia es socia y voy todos los partidos a la cancha, pero sentí que en este momento no es suficiente”. Y añadió: “Si bien la primera idea era ir a reclamar y pedir explicaciones, ver al club ‘tirado’, dejado o vacío como está, me tocó”.

Una vez conseguido el dinero, se viralizó un video donde se ve cómo los hinchas le entregan el dinero directamente al plantel, en el marco de la dificultosa situación económica e institucional que atraviesa el club.