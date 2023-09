El millonario descubrimiento que hizo Aduana con la Messi del Turf

sábado 09 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Belleza de Arteaga es considerada la mejor yegua de carreras de Argentina. La Messi de las pistas. Ganó once carreras en San Isidro y Palermo y los medios especializados consideran que “no tiene techo”. Es por eso que a Aduana le llamó la atención cuando se presentó un pedido para exportarla por “apenas” 50 mil dólares. Un valor irrisorio.

La Dirección General de Aduanas evalúa la posibilidad de realizar una denuncia penal tras detectar que La yegua multicampeona de turf, fue adquirida por U$S 4.478 un día antes de querer ser exportada a Estados Unidos por U$S 50.000, y días después por U$S 120.000. La situación de alerta se disparó en la Aduana el pasado 20 de julio cuando un particular de apellido Valenzuela quiso vender al exterior por U$S 50.000 la yegua que había comprado el día anterior a la empresa Marovi por U$S 4.478. La dependencia oficial se opuso a la operación por considerar inconsistentes e irrisorios los montos.