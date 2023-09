Cuti Romero y un partido consagratorio

viernes 08 de septiembre de 2023 | 11:15hs.

Es difícil convertirse en figura de la selección argentina cuando hay tantos jugadores de renombre, sobre todo en la ofensiva, y el capitán y mejor jugador del mundo encima marca la diferencia en el partido con un golazo de tiro libe que le valieron tres puntos a Argentina. Pero Cristian Romero estuvo a la par del mismísimo Lionel Messi, con una actuación soberbia. El cordobés se ganó la ovación más grande de su carrera en la Selección en el duelo frente a Ecuador: su fiereza, vehemencia y hasta aire extra para ir a buscar alguna jugada en ataque fueron valorados por la gente.

Luego del match, Lionel Scaloni lo elogió y hasta se atrevió a compararlo con un superhéroe: “No se puede decir mucho del partido que hizo. Encima con la gente que lo lleva en andas él se cree He-Man. Y claro, es impresionante. Es un central increíble”.

Sin embargo, perfeccionista como acostumbra, el entrenador albiceleste también le dio un tirón de orejas para que mantenga los pies sobre la tierra: “A veces tiene que ahorrarse algunos desplazamientos porque claro, 50 o 60 metros corriendo no está bien y sobre todo se cansa y deja al equipo ahí atrás un poco medio mal parado, pero bueno la verdad que el partido que hizo hoy es increíble y prefiero que haga eso a que se deje estar”.

El propio Cuti, delante de los micrófonos, compartió su sensación de satisfacción por los aplausos del público que asistió al Monumental, que coreó su apodo: “Fue emocionante, son cosas que van a quedar como recuerdo para toda la vida. La verdad que no me lo esperaba. Siempre uno trata de aprovechar la oportunidad que te da el técnico, la oportunidad que me dieron los compañeros desde el primer día que llegué a la Selección, que me recibieron con el cariño que me recibieron. Confiar mucho en mí y trato de devolverles la confianza dentro de la cancha a todos ellos. Estoy muy feliz y muy agradecido a toda la gente por la ovación”.

Rodrigo De Paul, otro de los emblemas del equipo, reflexionó sobre la importancia del defensor del Tottenham para la Albiceleste: “Tenerlo al Cuti atrás es lo mejor que me puede pasar porque me obliga siempre a salir, quiere estar siempre mano a mano. Me acostumbré a salir sin mirar atrás y eso para un volante es un placer, porque al final mirás lo que tenés adelante y te permite cansarte menos. Hoy está a la altura de ser el mejor central del mundo, es todo mérito de él”.

La publicación del Cuti Romero en su cuenta de Instagram

En su cuenta de Instagram, Romero compartió algunas imágenes suyas en el duelo ante la Tri con un mensaje: “Era importante arrancar con el pie derecho hoy. Gran partido Argentina. Este es el camino. Gracias a todos por el cariño”. Y, en cuestión de minutos, sus compañeros lo reconocieron por su labor y dejaron en claro que es uno de los más queridos del plantel.

Dibu Martínez le firmó “Mi central” junto al emoji de un fuego. Lisandro Martínez le dejó la suya: “Sos una locura, hermano” con dos manos aplaudiendo. Enzo Fernández fue por más: “El mejor central del mundo”. Alexis Mac Allister se sumó: “Pará un poco, animal”. Nahuel Molina también figuró: “Tas loco amigo”. Leo Paredes estuvo en la misma sintonía: “Vos te volviste loco”. Y Lautaro concluyó: “Animalito”.