Brasil recibe a Bolivia del DT argentino Costas

viernes 08 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

El seleccionado de Brasil, uno de los históricos protagonistas de las Eliminatorias Sudamericanas, cerrará hoy la primera jornada de la clasificatoria cuando reciba a Bolivia, del entrenador argentino Gustavo Costas, con el objetivo de conseguir su primera victoria con vistas al próximo Mundial 2026.

El partido se jugará desde las 21.45 (hora de la Argentina) en el estadio Mangueirão, ubicado en la ciudad brasileña de Belém, contará con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benitez, en el VAR estará su compatriota Carlos Benítez y la transmisión será de la señal TyC Sports 2.

El Scratch finalizó las pasadas eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 en la primera posición con 45 unidades, escoltado por Argentina con 39, competencia en la que en los últimos tres encuentros goleó por 4 a 0 a Paraguay, Chile y Bolivia, respectivamente.

El representativo brasileño tendrá de forma interina en el banco al técnico Fernando Diniz, actualmente en el Fluminense, quien estará en el cargo hasta la Copa América de 2024 cuando la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) oficialice la llegada del italiano Carlo Ancelotti una vez que finalice su contrato en Real Madrid.

El choque ante los bolivianos tendrá además un condimento extra: el delantero Neymar buscará el objetivo personal de quedar como máximo artillero histórico del seleccionado brasileño en caso de anotar un gol.

El actual futbolista del Al Ahli, de Arabia Saudita, cuenta con 77 conquistas al igual que el mejor jugador de la historia de la Canarinha, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, según las estadísticas de la Fifa.

“Dudé de volver a la selección, sí. Pero después de la presión de amigos y familiares, empecé a valorar lo que hice en la selección. Aquí hay mucha presión, las críticas te dejan triste, te hacen no valorar lo que has hecho. Pero la familia te hace ver que merece la pena continuar, que merece la pena seguir aguantando esas críticas”, señaló ayer Neymar en su regreso a la selección brasileña.

Uruguay recibe a Chile

El seleccionado de Uruguay, con el debut oficial del entrenador argentino Marcelo Bielsa, recibirá hoy a Chile, dirigido por su compatriota Eduardo Berizzo, en un encuentro de la fecha inicial de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

El partido se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo desde las 20, con el arbitraje del argentino Darío Herrera, el VAR a cargo de Mauro Vigliano y televisación de TyC Sports.

La expectativa por el debut oficial de Bielsa en la “Celeste” llegó a su fin, luego de los amistosos ante Nicaragua (4-1) y Cuba (2-0), ahora llegó la hora de la verdad, por los puntos ante Chile para llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

No será un partido más para Bielsa tomando en cuenta al rival ya que él llevó a Chile a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y tiene muy buenos recuerdos de su paso por allí.

Chile no llega en un buen momento. El proceso de Berizzo no está bien visto, ya que dirigió 11 cotejos con tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. El entrenador argentino, ex DT de Paraguay, no tiene mucho margen para el error y el debut no podía ser más duro.

El seleccionado de Bolivia, rival de la Argentina el martes próximo en La Paz, tiene en el banco de suplentes al entrenador argentino Gustavo Adolfo Costas, ídolo histórico de Racing Club, que tendrá como principal objetivo intentar clasificarlo al cuarto mundial de su historia, tras las participaciones en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994.