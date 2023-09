Romero: “Si Racing me hacía una oferta seguro la aceptaba”

viernes 08 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Sergio Romero fue el gran verdugo de Racing en la Copa Libertadores: el arquero de Boca, surgido en las inferiores de la Academia, brindó una entrevista en la que develó por qué no volvió a jugar en el equipo con el que debutó en Primera División. “Soy un agradecido a Racing porque me abrió las puertas del Predio Tita para que yo me entrenara cuando me encontraba como jugador libre. Si me hubieran hecho una oferta, seguramente la aceptaba, pero nadie vino a hablarme siquiera”, tiró.