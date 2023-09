Camioneta robada en Fracrán fue encontrada abandonada en un yerbal en Santo Pipo

jueves 07 de septiembre de 2023 | 18:23hs.

Productores dieron aviso a personal de la Policía que se desempeña en Santo Pipo, sobre ruta nacional 12, de que en un yerbal había una camioneta abandonada. Una vez en el lugar, los uniformados confirmaron que se trataba de la Toyota Hilux robada en Fracrán en la madrugada del pasado viernes.

El robó ocurrió mientras la familia dormía, momento en que delincuentes forzaron una ventana para ingresar al interior de la vivienda, de donde sustrajeron la llave de la camioneta que estaba estacionada frente a la residencia. También se llevaron una play y un equipo de música, sin dejar ninguna pista.

Desde que la familia realizó la denuncia se realizaron varios rastrillajes y búsquedas sin resultados positivos, hasta que ayer personas que se disponían a cosechar yerba mate, encontraron el vehículo abandonado y de inmediato dieron aviso a la policía.

Ante esta noticia, el propietario mostró tranquilidad ya que la camioneta está en buen estado. "Hoy estamos mejor, dentro de toda la camioneta está bien, no presenta daños ni modificaciones, no sé si querían usarla para el narcotráfico o pasarla a Paraguay, se hizo todo el operativo, no hay pistas de los autores. Estamos contentos de que el vehículo que es un capital importante hoy, está a salvo" indicó al respecto, Sergio Araujo, dueño de la camioneta, en diálogo con El Territorio.