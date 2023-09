Escuelas técnicas: proponen readecuar contenidos en el espacio de la Tecnicatura en Informática

jueves 07 de septiembre de 2023 | 11:00hs.

El mundo actual siempre es a oferta y demanda y esto se aplica en todos los ámbitos. En el día de la fecha se trata más que nada al mundo de la enseñanza por lo que escuelas técnicas evalúan cambios en su oferta académica para poder abarcar más en lo que es una pronta salida laboral para el estudiante.

Actualmente, las escuelas técnicas evalúan readecuar y revisar contenidos con respecto a lo que es la Tecnicatura en Informática. Al respecto, Angel Rodriguez, secretario de la Asociación del Magisterio de Educación Técnica, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Nosotros estamos participando de las mesas técnicas de trabajo justamente para la revisión de los diseños curriculares y hay una intención por parte de las autoridades educativas de iniciar un proceso de readecuación o de revisión de esos diseños y el primero que estamos trabajando es el de la oferta en informática profesional y personal”.

“Ese trabajo se inició en varias de las mesas pedagógicas a lo largo de este año y hay un borrador que está esperando en ser revisado para ver qué ajustes se tienen que hacer. Lo que nosotros creemos es que es necesario revisar y adecuar los contenidos más que nada de esta oferta que representa los cambios que se vivieron en los últimos años tan vertiginosos en el campo de todo lo que tiene que ver con la informática, la programación y tenemos que adecuar nuestra oferta a lo que nos está pidiendo el sector socioproductivo”, justificó.

Además mencionó que inicialmente la sugerencia fue cambiar la oferta de la tecnicatura por otra que tiene que ver más con programación y robótica, “nosotros ahí hacemos un posicionamiento claro, en el sentido de que podemos incorporar otra oferta que responda a esta necesidad pero no cambiar la que tenemos. Lo que sí necesitamos es una adecuación curricular a los tiempos que estamos viviendo hoy en día pero no está agotada la injerencia en el campo de la informática de los técnicos porque prácticamente su perfil les permite integrarse al trabajo”.

“Lo otro sería una generar una nueva oferta que tenga que ver más con la programación y la robótica pero no cambiar la que tenemos, ese es nuestro posicionamiento y nosotros creemos básicamente en una evaluación o en un análisis que hacemos de nuestra sociedad local. Hay una demanda a nivel global de mayores programadores pero también nosotros estamos en una economía que está creciendo y que todavía no está totalmente industrializada, por lo tanto, generar muchos técnicos en programación y robótica para un mercado local que no está con mucha demanda sería saturarlo”, dijo.

No obstante, el secretario refirió que es necesario abrir esta oferta pero no sacar con la que se cuenta, “creemos que se puede tranquilamente seguir con la oferta que tenemos e incorporar una más. Nosotros escuchamos al docente, porque nuestro posicionamiento surge a raíz del intercambio y la consulta que hacemos con nuestros afiliados y con todo el sector docente de las tecnicaturas, y ahí es de donde nosotros sacamos los argumentos y además creemos que el cambio de una currícula implica a posterior cambiar también los espacios curriculares y eso conlleva también a la incumbencia de los títulos de los docentes o los profesionales que están al frente de esas horas, entonces ahí es donde está puesta nuestra preocupación para que no pierdan horas o sus cargos”.

“Además tenemos que ser sinceros, ya lo están haciendo los docentes de muchas escuelas que están trabajando con un currículum alternativo porque el currículum oficial ya no refleja la necesidad de lo que se está enseñando, entonces cada escuela se maneja y adapta a su manera, no hay una homogeneidad en la enseñanza de los temas. Es necesario tener un currículum que vuelva otra vez a reordenar toda la oferta educativa, pero que este contemple los docentes dentro de sus cargos y de sus horas. El cambio es inminente en el sentido que la demanda de la sociedad nos obliga no solamente en el campo de la informática sino también en todos los campos porque si no nos adecuamos a estos cambios que provienen de los sectores socioproductivos y no respondemos a sus demandas, corremos riesgo de ir perdiendo de a poco nuestro nuestra injerencia en el mundo laboral”.

Rodríguez en ese sentido indicó que quieren que en el proceso de cambio que nadie se quede afuera, “nuestro objetivo como espacio sindical es defender el lugar del trabajador en las nuevas ofertas pedagógicas”.