Nicolás Sánchez, el hombre récord de Los Pumas que va por su cuarto Mundial

jueves 07 de septiembre de 2023 | 11:15hs.

Los Pumas tienen una nueva oportunidad de hacer historia en el Mundial de Francia 2023. El territorio galo le trae buenos recuerdos a Argentina por aquel histórico tercer puesto que logró en la edición 2007, con victorias frente al anfitrión en el partido inaugural y en el partido por la medalla de bronce. Los dirigidos por Michael Cheika aguardan el debut contra Inglaterra con un plantel repleto de nombres reconocidos entre los que resalta Nicolás Sánchez, el máximo anotador en la historia del seleccionado nacional.

El apertura nació un 26 de octubre de 1988 en San Miguel de Tucumán, provincia en la que debutó como jugador de rugby en el año 2007 en la primera del Tucumán Lawn Tennis. En 2010, le llegó la primera convocatoria a Los Pumas y realizó su debut ante Uruguay en Santiago de Chile el 21 de mayo de 2010. Desde su llegada al seleccionado cumplió un rol importante: para llegar lejos en una Copa del Mundo es fundamental tener un pateador confiable que sume en cada oportunidad que ceda el rival. Y si algo tiene en su currículum el apertura es su capacidad a la hora de ayudar en el frente ofensivo de la Albiceleste.

Algunos números que resaltan la importancia de Sánchez para el equipo: llaman la atención los 25 puntos que le anotó a Nueva Zelanda en la histórica primera victoria contra los All Blacks en noviembre de 2020, las 97 unidades que sumó a lo largo del Mundial 2015 o los 863 tantos que lo ubican en lo más alto de la tabla de anotadores de Argentina sobre ilustres personalidades como Felipe Contempomi (651), Hugo Porta (590) o Gonzalo Quesada (486).

En la próxima edición Nicolás tendrá la chance de superar justamente a Quesada (135) y Felipe Contempomi (125) para llegar a ser el máximo anotador de Los Pumas en la cita mundialista. El tucumano ostenta 117 unidades y, de no mediar inconvenientes, todo indica que se posicionará en lo más alto de otra importante tabla en la historia del rugby nacional.

Sánchez el día que le anotó 25 puntos para la histórica victoria sobre Nueva Zelanda (Foto: AP)

Aunque está a tan sólo horas de participar por cuarta vez de la máxima cita del rugby, la floja actuación del seleccionado en Japón 2019 asomaba como el último tramo de Nicolás con la camiseta celeste y blanca. “Pensé que ese había sido el fin de mi carrera en Los Pumas”, desbozó el apertura en su momento. Sus actuaciones deficientes, el hecho de perder la titularidad tras el partido del debut ante Francia a manos de Benjamín Urdapilleta y las versiones de algunos roces con el entrenador Mario Ledesma fueron algunos condimentos del alejamiento.

“No sé si me volverán a llamar a la selección”, llegó a declarar Sánchez, que además estaba a las puertas de recibir un durísimo golpe en el plano familiar. El 5 de julio de 2020, María Pilar, la hermana mayor del jugador de Los Pumas cayó al vacío desde una terraza y murió en el instante. “Te vamos a extrañar con el alma”, escribió Nicolás por esos días en su cuenta de Instagram, junto a una foto de ambos que recibió miles de mensajes de apoyo.

A pesar de que no había sido parte del subcampeonato de Jaguares en el Super Rugby en el 2019, el goleador histórico de la selección argentina se mantuvo en el radar del head coach de Los Pumas. Esas dudas que el tucumano tenía respecto de su continuidad en el seleccionado nacional quedaron saldadas cuando Ledesma lo incluyó en la lista de cara al Tres Naciones. Sánchez no solo no quedó fuera de la consideración del entrenador, sino que recuperó la titularidad.

En noviembre de 2020, volvió en el debut ante Nueva Zelanda en Sydney y todos esos fantasmas del pasado reciente quedaron atrás. El apertura tuvo una actuación descollante y convirtió todos los puntos de Los Pumas en el primer triunfo de la historia ante los poderosos All Blacks. “Estoy constantemente trabajando un montón con un psicólogo que me está ayudando, estoy trabajando con él dos veces por semana y viendo lo que pasó el Mundial pasado”, declaró a Rugby Champagne sobre la preparación para una nueva cita mundialista.

Con el Brive francés como último club, Nicolás se encuentra en un gran momento personal y en la comodidad de jugar la Copa del Mundo en el país donde reside la mayor parte del año. “Es genial que se juegue aquí en Francia la Copa del Mundo 2023, no solo por la estructura como país, sino que va a ser parecido a Inglaterra 2015. A mucha gente le permitirá venir al Mundial. La diferencia en Japón era muy complicada. El Mundial acá en Francia será inolvidable, tiene todos los recursos y está preparado para eso”, añadió al respecto.

La llegada de Michael Cheika como cabeza del staff de Los Pumas trajo un cambio de aires y el australiano confía en que puede exprimir al máximo a Nicolás. “Me alegro de que esté acá con nosotros. Es la oportunidad perfecta de reintegrarlo más rápido al sistema y más si viene de una lesión después de mucho tiempo. Es un jugador de mucha experiencia, tener a alguien con su trayectoria es una ventaja”, explicó el coach sobre la presencia del apertura dentro de la nómina para el Mundial.

DÍAS Y HORARIOS DE LOS PUMAS EN EL MUNDIAL DE RUGBY DE FRANCIA 2023

• Fecha 1: Inglaterra vs. Argentina el sábado 9/9 a las 16 - Stade Velodrome (Marsella)

• Fecha 2: Argentina vs. Samoa el viernes 22/9 a las 12.45 - Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne)

• Fecha 3: Argentina vs. Chile el sábado 30/9 a las 10 - Stade de la Beaujoire (Nantes)

• Fecha 4: Japón vs. Argentina el viernes 8/10 a las 8 - Stade de la Beaujoire (Nantes)

* Hora de Argentina y televisación de ESPN/Star+

LA LISTA DE LOS PUMAS PARA LA COPA DEL MUNDO

Forwards: Matías Alemanno, Eduardo Bello, Rodrigo Bruni, Agustín Creevy, Thomas Gallo, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín González, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Julián Montoya, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi y Mayco Vivas.

Backs: Lautaro Bazán Vélez, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Martín Bogado, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente, Juan Imhoff, Rodrigo Isgro, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni, Nicolás Sánchez y Joaquín Oviedo.

* Santiago Grondona y Nahuel Tetaz Chaparro fueron bajas por lesión