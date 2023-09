Maravilla Martínez, al borde del retiro tras frustrarse su chance de título mundial

jueves 07 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

Sergio “Maravilla” Martínez deslizó que está prácticamente al borde de colgar los guantes, “por ahora estoy afuera del boxeo”, dijo luego de frustrarse la anunciada pelea del 25 de noviembre próximo con el italiano Etinosa Oliha por el título mundial mediano de la IBO.

Desde Madrid, Martínez dio a entender que influyó una mano negra de su propio manager, Elvis Grant, con quien estaba disgustado desde los días previos a su presentación en el Luna Park.

“Cinco días antes de pelear en el Luna me había ordenado de malos modos que no peleara. Desde entonces no hablamos y como él tiene amigos en la IBO, chau pelea por el título, ese sueño se esfumó”, explicó frustrado.