El rol clave de los padres para evitar el consumo excesivo de alcohol en jóvenes

miércoles 06 de septiembre de 2023 | 16:57hs.

El Dr. Carlos Damin, Jefe de Toxicología del Hospital Fernández de Buenos Aires, especialista y autor de múltiples artículos y presentaciones en congresos, brindó una charla sobre consumo problemático de alcohol, marihuana y otras sustancias en las instalaciones de la Liga Regional de Fútbol en Puerto Iguazú. Para Damin "los jóvenes copian el ejemplo en sus hogares" y es por ello que insiste en que "los padres deben cuidarse".

Ante la mirada atenta de aproximadamente 400 estudiantes el médico y especialista remarcó las consecuencias negativas y los daños que provoca el consumo de alcohol y otras sustancias. Explico las diferencias entre consumo, abuso y dependencia y dio ejemplos claros de cómo una persona llega a la dependencia de ciertas sustancias donde se registran los consumos problemáticos.

En diálogo con El Territorio, Damin -quien se muestra muy preocupado con el consumo y abuso de alcohol en los adolescentes y jóvenes- insiste en que los hábitos dentro del hogar son claves para proteger y evitar excesos. "Más que encarar a los chicos para que entiendan los peligros de los excesos, hay que encarar a los papás para que entiendan que primero tienen que cuidarse para que los chicos tengan donde aprender a cuidarse", apuntó y en esa línea dijo que "a los chicos hay que darle pautas de cuidado, pautas de alerta y de lo importante que es cuidar la salud. Y los papás tienen que empezar por hacerlo para que los chicos puedan aprender a hacerlo en casa".

Durante toda la charla el profesional remarcó que como jóvenes tienen que divertirse, sin embargo, hizo hincapié en la importancia de cuidarse ya que los excesos de sustancias y alcohol pueden generar daños irreversibles, sobre todo cuando son adolescentes. "Los chicos aprenden en casa a cuidarse o a no cuidarse, no alcanza con decirles cuídense, porque los chicos harán lo que nosotros hacemos, si nosotros no nos cuidamos ellos no lo harán", alertó.

Los asistentes a la charla aprendieron de forma sencilla cómo cuidarse de forma individual o en grupo, en base a información respecto a los efectos del consumo de alcohol y sustancias. "La información sobre las sustancias y sus efectos es básica, y es ofrecida sin asustarlos. Les termino brindando pautas de cómo cuidarse, qué hacer ante emergencias y cómo pedir ayuda", explicó

Antes de la presentación del Damin (organizada por la Fundación OSDE y el acompañamiento del IPS) la licenciada Carolina Martínez, a cargo del departamento de conductas adictivas de Puerto Iguazú, entregó la declaración de interés municipal del evento. Damin estuvo acompañado por Marta Sterrantino, gerente de OSDE Misiones, el titular del IPS, Lisando Benmaor y Hugo Lopez, director en la zona Norte del Ministerio de Prevención de Adicciones.