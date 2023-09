Autos 0km: continúa la escasez y aumenta la demanda

miércoles 06 de septiembre de 2023 | 13:03hs.

La inestabilidad económica que vive hoy la Argentina lleva a que varios elementos de la vida cotidiana sean complicados de adquirir, entre esos rubros se encuentra el automotriz. En ese sentido, hoy por hoy por la falta de unidades se hace casi imposible conseguir autos 0km; encontrar autos usados para comprar también se ha vuelto una odisea.

En esa línea, Marcelo Molina empresario automotor, dio a conocer en detalles como se encuentra el mercado en medio de la inestabilidad económica que transita el país.

“Estamos viviendo un momento particular, tenemos que tener en cuenta que hace 60 días que no hay aprobación de ingreso al país de vehículos importados”, manifestó el empresario en diálogo con Acá te lo Contamos, por Radioactiva 100.7.

“Lo que hoy se está consiguiendo y vendiendo en el mercado motor, son más que nada las unidades que se fabrican en nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que también con el ingreso de los automóviles, vienen repuestos y las autopartes para la fabricación de los autos nacionales, entonces al tener problemas para ingresar los insumos, la fabricación nacional no queda exenta de este problema. Es un momento difícil para las terminales, las concesionarias y difícil también para los consumidores que en definitiva todos son parte de la cadena de automotores en nuestro país”, señaló Marcelo.

En cuanto al valor de los vehículos, el empresario manifestó que la mayoría de las unidades no poseen precio por la incertidumbre de la economía, en tanto que en las próximas horas habría más certezas sobre los precios gracias a un acuerdo entre el gobierno y las terminales automotrices.

“No nos olvidemos que más allá de todos los aumentos que se vienen dando por la inflación, tenemos una cuestión de la que todavía no nos hemos acomodado que fue la devaluación del mes pasado. A esto hay que sumarle los topes que la AFIP le pone a las lista de los autos, lo cual se actualiza cada tres meses, hasta agosto el tope era de 8.123.000 pesos, todos los autos que pasaban ese valor eran alcanzados por el impuesto interno que a su vez tiene distintas escalas”, declaró.

Asimismo explicó que en las últimas horas, el tope de valores se ha actualizado e indicó que las terminales y el gobierno habrían llegado a un acuerdo para tener referencias en los precios de las unidades. “Ahora en septiembre el umbral debería actualizarse y por un convenio entre las automotrices y el gobierno en las próximas horas se tendrá más precisiones sobre el valor de un automóvil. La realidad es que no había precios para los cero kilómetros, era muy difícil fijarlo porque no sabíamos exactamente qué precio vale cada unidad”.

“Debemos ser conscientes que a partir de lo que sucedió el mes pasado, hay una reconfiguración del mercado, los autos han aumentado de acuerdo al porcentaje que marcó la devaluación y los sueldos no acompañan ese proceso económico. Hay otra realidad la cual no podemos escapar, hay gente que no puede llegar al cero kilómetros o al vehículo que tenía pensado comprar o adquirir con la familia”, expresó.

¿Conviene comprar un auto?

Según explico el empresario hoy por hoy hay muchos indicios que conviene usar ahorros o un capital disponible en la compra de un auto, sea 0km o usado. Esto se debe a que el precio de la unidad, lejos de devaluarse, va aumentando con el paso de los días.

“Hoy un auto que tiempo atrás valía dos millones, cuesta entre seis y siete, entonces no es una inversión perdida”, indicó y añadió que si bien cada familia se va “acomodando su economía, de acuerdo a lo que percibe”, averiguan y van tomando conocimiento de los valores de los vehículos.

“Hay ejemplos que siguen apostando al 0km, otros que entregan su vehículo y con ahorros escalan el modelo de su auto y van trabajando en eso hasta llegar a un 0km. O bien personas que optan por un vehículo usado. El mercado tiene varias opciones y las personas buscan la que más le conviene de acuerdo a lo que perciben”.

Entre las opciones para adquirir un auto hay tasas de financiación, planes de ahorro o bien hacer entrega de su vehículo y con ahorros llegar al auto deseado.

“El vehículo sin duda hoy es una capitalización, los ahorros están muy bien guardados en un vehículo tanto en un cero kilómetros como usado y eso lo estamos experimentando continuamente porque los precios van subiendo, entonces hoy es un negocio poder resguardarse en un vehículo sea cero kilómetro o usado porque el precio de los autos le está ganando al peso e inclusive a la moneda extranjera”, cerró.