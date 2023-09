El Celeste, sede de la Liga Sudamericana

martes 05 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Por segundo año consecutivo, Oberá Tenis Club (OTC) tendrá el doble rol de participante y anfitrión de la Liga Sudamericana Básquet (LSB), cuyo inicio está previsto para el próximo 13 de octubre.



Según determinó la organización, la fase clasificatoria contará con la participación de doce equipos divididos en tres zonas de cuatro cada una.



El grupo A se disputará en Oberá y estará conformado por el local, Club Malvín de Uruguay, Deportivo San José de Paraguay e Instituto de Córdoba.



En tanto, el grupo B se desarrollará en Montevideo, Uruguay, con la participación del Club Atlético Peñarol, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Club Deportivo Los Leones de Chile y Club Leones de Potosí, Bolivia.



En el grupo C, en Barranquilla, Colombia, se cruzarán el local Titanes, el campeón de la Liga de Ecuador (a definir), Club Biguá de Uruguay y Caribbean Storn Island, de Colombia.



El grupo A, en Oberá, será el primero en ver acción y jugarán desde el 13 al 15 de octubre; el grupo B se desarrollará entre el 16 y el 18, mientras que el grupo C tendrá actividad desde el 21 al 23 de octubre.



Pasan los mejores 6

Sobre el sistema de disputa, los dos mejores equipos de cada zona clasificarán al Súper 6 que determinará al campeón de la LSB.



Vale mencionar que por un conflicto entre la Confederación Brasileña de Básquetbol y la liga profesional del vecino país, no habrá ningún equipo brasileño en esta edición de la Sudamericana.



Respecto a OTC, que el año pasado avanzó hasta semifinales, esta temporada volverá a ser protagonista de la máxima cita continental y para ello hace tres semanas que el plantel que dirige Fabio Demti se halla de pretemporada.



Como refuerzos llegaron los bases Rodrigo Gallegos y Juan Laterza, el alero Agustín Barreiro y el pivote Enzo Filippetti.



De la temporada anterior continuarán el norteamericano Charles Mitchell -goleador Celeste en la pasada campaña- y Jonatan Torresi, quienes se estarán sumando al plantel en los próximos días.



Asimismo, se incorporarán otros dos extranjeros, el ala pivote Jerry Evans Jr. y escolta Carlton Guyton, ambos de gran experiencia internacional.



En paralelo, la dirigencia Celeste trabaja en la logística y coordinación del evento Sudamericano.