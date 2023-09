Báez se quedó con el ranking de la etapa final del PRO Series de golf

lunes 04 de septiembre de 2023 | 6:01hs.

El posadeño Mauro Báez fue el ganador del ranking del PRO Series I BA 2023 en la final que se definió en Cañuelas Golf Club, en Buenos Aires. Báez anotó la mejor ronda, 70 golpes, y así trepó hasta el décimo lugar en la Final lo que fue suficiente para ganar la competencia en la general.



El misionero de 25 años consiguió una victoria, tres Top 5 y un Top 10 a lo largo de estos cinco torneos. “Fueron dos semanas espectaculares donde encontré una gran regularidad y que me permitió quedarme con el ranking, algo que quizás no me esperaba al comienzo del PRO Series, pero con el correr de los días lo fui buscando”, señaló el misionero quien se inció en el Tacurú Social Club.