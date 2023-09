Temporal en Posadas: el drama de los que no pudieron evacuar

sábado 02 de septiembre de 2023 | 19:15hs.

"Nosotros no nos vamos porque tenemos miedo de que nos roben mientras estamos allá, en el salón". Con un termo de mate en sus manos para pasar la tarde y parados sobre varios centímetros de agua un grupo de vecinos optó por no evacuar y seguían esta tarde en sus casas esperando ayuda, principalmente agua, ya que en la zona donde viven no tiene red.

No les queda más que esperar a que el tiempo mejore y salga el sol para que algo de todo lo mojado se seque.

La Parcela 02 del asentamiento Kolping, en el barrio Cruz del Sur de Posadas, no aparece ni en los mapas que Google desarrolló. Pero decenas de familias viven entre la precariedad y el abandono. Alfredo, Viviana, Patricia y María son algunos de los vecinos a los que El Territorio se acercó.

"No puedo dejar la casa sola porque me roban todo de noche", dijo Viviana a este medio. Viven hace casi una década en la zona donde para llegar a algunas de las líneas de colectivos que pasan por el lugar tienen que caminar unas cinco cuadras. Pero todo se complica en la noche ya que las unidades circulan hasta las 22 y solo algunos tienen celular o moto.

Las casas de madera, una al lado de la otra, no tienen más que una habitación unificada para todo el núcleo familiar, algunas de las cuales tienen hijos con discapacidad y por la humedad reinante el escenario se complica.

Sin embargo, el principal problema es la falta de agua. Hoy estaban "tranquilos" porque pudieron juntar algo de lluvia. "Para comer fuimos al comedor porque se nos mojó todo", dijo otra de las mujeres. "Algunas zonas del barrio tienen tanques de agua, pero acá no y esa es una gran necesidad", cerró.