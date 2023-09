Jardín América: por malas condiciones climáticas, suspendenl lanzamiento de la Fiesta de Las Colectividades Las Raíces

sábado 02 de septiembre de 2023 | 9:30hs.

La Fiesta de Las Colectividades Las Raíces de Jardín América es un evento que congrega año a año a mucha gente, donde está la posibilidad de degustar de variados tipos de platos gastronómicos y observar de muchos números artísticos. El lanzamiento del evento se programó para este sábado, pero debido a las inclemencias climáticas se suspendió y se va a realizar dentro de una semana.

Marlene Orrego, una de las coordinadoras de la fiesta, charló con El Territorio y precisó el motivo de la suspensión. "Deliberamos todos los integrante de la comisión y se decidió que no se lleve a cabo aún el lanzamiento porque también implica un gasto y si no viene gente no tiene sentido".

Asimismo, Orrego precisó que se prevé hacer el lanzamiento el sábado 9 de septiembre y que este lunes van a definir si va a ser así tal como estaba estipulado, o bien simplemente una conferencia de prensa con las candidatas a reina, actuales soberanas y candidatos a reyes infantiles.

La XXXI edición de la Fiesta de Las Colectividades Las Raíces se va a realizar del 5 al 8 de octubre del corriente año. Para dichas fechas, se podrá acceder a las casas de las 9 colectividades que integran el evento, como así también la casa Argentina como anfitriona. Incluso, se va a elegir a la nueva reina y de a poco se confirman los grupos de bailes y músicos que van a actuar en cada jornada.