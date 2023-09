"El festival tiene la esencia de lo humano que hay en el teatro" 

viernes 01 de septiembre de 2023 | 21:07hs.

Con un emotivo acto en el Palacio del Mate tuvo lugar esta tarde la apertura oficial de la novena edición del festival teatral "De la idea a la puesta", que se desarrolla hasta el domingo con funciones de estrenos en el Centro Cultural Vicente Cidade y en Espacio Reciclado.

En la ceremonia inaugural, una de las fundadoras de la propuesta, la actriz, directora y dramaturga Carolina Duarte dirigió las palabras de bienvenida al público y proyectó un video que mostró en imágenes el extenso recorrido del evento que cumple 20 años de vigencia desde su puntapié en 2003.

La artista recordó que el festival "De la idea a la puesta" surgió luego de la profunda crisis social, económica y política que asoló al país en 2001 y enfatizó que ese año 2003 otros colectivos de artistas emergieron como el festival Oberá en Cortos o el Kruvikas del grupo titiritero Kossa Nostra.

"Algo nos llamaba a juntarnos, a poner el cuerpo, a poner en común desde el arte".

Y precisó que en el caso del encuentro teatral, el objetivo que se mantuvo en el tiempo fue el de "fomentar y acompañar la dramaturgia de nuestra gente, de nuestras miradas cualquiera sea, nuestros paisajes, nuestras ideas y maneras de ver"

Y continuó, "hoy en día en un mundo tan globalizado como es el objetivo de este sistema, el teatro es lo ancestral, es lo tribal, es el ritual de juntarse y verse las caras y es el gran bastión de la resistencia. Porque ese juntarnos y poner el cuerpo es resistir

Nuevo norte

El festival se realizó de manera anual de 2003 a 2007, y en ese ínterin también se fue invitando a formar parte a directores y elencos de otras provincias.

"Después dijimos vamos a realizar el festival cada dos años, porque lleva mucho trabajo organizativo y también a los dramaturgos y dramaturgas lws lleva tiempo escribir y a los directores llevar a la escena", describió.

Sin embargo en 2013 el festival se interrumpió, "paramos porque vimos que el objetivo principal estaba cumplido, circulaba dramaturgia de autores locales, no sólo por nuestro festival, pero sí colaboramos en eso", precisó Gularte.

Hasta que en pandemia, los artistas comenzaron a pedir la vuelta del encuentro que tuvo su pasada edición en 2021.

"Hoy estamos presentando un nuevo festival con diez estrenos, es un festival no competitivo, pero vamos revisando los objetivos, pensamos que la promoción de la dramaturgia ya está instalada y debemos buscar otros nuevos desafíos".

Homenaje a Raúl Novau

En el acto, que precedió a las funciones teatrales, también hubo un reconocimiento a la trayectoria que se otorgó al escritor y dramaturgo Raúl Novau, quien apoyó el festival desde sus comienzos y aportó numerosas obras que fueron llevadas a escena por distintos directores y elencos.

Novau, dirigió unas palabras al auditorio, y en su mensaje agradeció el cariño de la comunidad y explicó cómo atravesó "ese experimento" de escribir teatro. "Yo me consideraba un cuentista o un novelista, un amigo me dice tus relatos pueden llevarse a escena y así empezamos y luego me dijo que mis obras parecen cuentos", rió.

En tanto, sobre el festival destacó, "lo que sucedió con este festival es que los dramaturgos nos empezamos a conocer y también conocimos a los directores y directoras y a los actores y actrices, es algo importante porque se logró una transversalidad en la cultura con obras escritas por autores de la región, este festival tiene la esencia de lo humano que hay en el teatro".

Novau participa en “De la dea a la puesta” con la obra inédita “Cita en Yapulito”, llevada a escena por la directora Silvia Nudelman con elenco de Posadas.

Estaba previsto que la obra se muestre ante el público por primera vez hoy a la noche en Espacio Reciclado.

Para ver el programa completo del festival, reservar entradas o acceder a más información, ingresar en Instragram @delaideaalapuesta