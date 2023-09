Flores sobre Lotocki: “Este doctor no poseía ninguna especialidad, sin embargo, los pacientes seguían yendo”

viernes 01 de septiembre de 2023 | 11:00hs.

La muerte de Silvina Luna como consecuencia de un agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis del cirujano plástico Aníbal Lotocki, que en 2011 le produjo una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal sigue dando que hablar y más en la provincia de Misiones.

El fallecimiento de la modelo, reavivó el dolor de las víctimas que Aníbal Lotocki dejó en Misiones, donde ejerció y tuvo escándalos antes de trasladarse a la Capital Federal. Aunque en la actualidad, está relacionado a casos como el de Gabriela Trenchi, Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis y la muerte de Mariano Caprarola, el médico tiene trayectoria en la tierra colorada, de donde es oriundo.

El presidente del Colegio de Médicos en la provincia de Misiones, Luis Flores, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “En ese momento en el que el médico recibió la denuncia y se abrió una investigación aquí en Misiones fue un momento difícil porque en los colegios ni habíamos completado el primer año de nuestra gestión y tuvimos ese problema en el que intervino la justicia. Me acuerdo que fue el juez Rey y nosotros intervenimos y Lotocki fue encontrado con una infracción no por el problema que había tenido con esta chica, sino por haber trabajado en un lugar no habilitado y en ese momento se le aplicó la pena máxima que era un monto de dinero que debía pagar”.

“No se pudo inhabilitar a Lotocki porque intervino la Justicia que es una instancia superior, entonces nosotros debemos acatar esa cuestión. La infracción fue por trabajar en un lugar no habilitado, en este momento sí el doctor está inhabilitado, porque hemos recibido las instancias judiciales que han llegado al colegio y se encuentra inhabilitado para ejercer la medicina acá en la provincia de Misiones”, recordó.

Flores insistió que a partir de que uno recibe la comunicación de inhabilitación de la justicia se debe poner en práctica, “nosotros tenemos un tribunal de ética que actúa como la justicia que trabaja bajo el mismo procedimiento. Se tiene que hacer la denuncia, después se los cita y nosotros tenemos nuestro Código de Ética y lo podemos inhabilitar, ahora ha ocurrido que intervino la justicia entonces desde ahí paramos la investigación y esperamos que la justicia termine su procedimiento y nos comunique”.

El presidente del Colegio de Medicos recomendó que hay que ir con médicos que tengan la especialidad otorgada por la institución, “el paciente antes de atenderse tiene que preguntar y ver si tiene el título de especialista, todas estas personas mencionadas en el ámbito de la farándula evidentemente no se han fijado o no le han preguntado o no le ha importado que la persona tenga el título especialista. Nosotros tenemos especialistas en medicina estética y quemados que es como se denomina el título para lo que hace falta muchos años para poder atender”.

“Este doctor no poseía ninguna especialidad, sin embargo, los pacientes seguían yendo pero para nosotros es muy claro que si uno requiere una especialidad tiene que ver si reúne los requisitos. Nosotros tenemos displonible en la página del Colegio Médico los profesionales de todas las especialidades y mucha gente lo consulta antes de recurrir a una consulta”, finalizó.