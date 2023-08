Se endurece la protesta en Piray mientras el servicio interurbano sigue sin poder ingresar

jueves 31 de agosto de 2023 | 16:59hs.

Los vecinos autoconvocados, estudiantes y trabajadores de Puerto Piray continúan la manifestación en reclamo de que el servicio de transporte interurbano de la empresa Kruse ingrese al ejido urbano para el ascenso y descenso de pasajeros que viajan en los trayectos entre Montecarlo, Eldorado y las colonias de Piray.

Desde el lunes el Ejecutivo municipal prohibió el ingreso a la zona urbana exigiendo que los pasajeros desciendan en la terminal nueva ubicada sobre la ruta nacional 12, y ante esta situación los usuarios mostraron su descontento argumentando que es el único servicio que tienen para llegar a la escuela y trabajo, principalmente después de las 22 horas.

Tanto el martes como el jueves los vecinos se reunieron con la intendente Mirtha Lezcano quien les explicó que no se permitirá el ingreso porque así lo establece la Dirección de Transporte de la Provincia y que el servicio dentro de la localidad le corresponde a otra empresa concesionaria. Por otra parte concejales de la oposición dieron a conocer que no existe ordenanza o normativa que prohíba el ingreso de dicha empresa y que no realiza servicio urbano, si no interurbano y que muchos vecinos no tienen transporte ni dinero para contratar un remis y llegar a la terminal.

Por esta razón el martes y miércoles por la noche un número importante de vecinos escoltó al ómnibus de Kruse desde el acceso a Piray hasta la terminal vieja para que los usuarios puedan viajar, y hoy jueves la empresa recibió una multa por haber ingresado. Los vecinos mantienen el acampe frente al municipio y también se están manifestando con pancartas sobre la ruta Provincial 16 y acceso a la zona céntrica de Piray.