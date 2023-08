Casas de cambio de Ciudad del Este aún reciben pesos

jueves 31 de agosto de 2023 | 10:45hs.

Hace aproximadamente dos semanas, varios comercios de Ciudad del Este dejaron de recibir pesos y por ello circuló la versión que, en la ciudad esteña, la moneda argentina no era una opción para hacer compras. No obstante, desde las casas de cambio de la zona niegan la versión e indicaron que diariamente trabajan con pesos. Sin embargo, notaron una baja en la comercialización debido a los rumores.

La mayoría de los comercios de Ciudad de Este exhiben la mercadería con los precios en guaraníes, dólares y reales, lo que provoca confusión. Aquellos que no reciben pesos exhiben un cartelito al ingreso donde dan aviso, pero no son la mayoría de ellos.

Desde la casa de cambios Chaco indicaron que “en ningún momento han dejado de recibir pesos. La cotización está sujeta a variaciones, pero ronda, en el caso de pesos por dólares a 670 para la compra y 720 para la venta. Y en pesos por guaraníes 10,10 para la compra y 10,90 para la venta.

Cabe destacar que las personas que trabajan en la calle prefieren no aceptar pesos. “Dejé mi vehículo estacionado e ingresé a un comercio. Cuando salí quise darle propina al chico, le di mil pesos y me los rechazó. Me dio mucha bronca, pero deja en evidencia que nuestra plata no vale nada para ellos”, indicó una persona oriunda de Iguazú.

Los puesteros y vendedores ambulantes prefieren no tomar pesos, pero los comercios y las casas de cambio en su mayoría lo reciben.