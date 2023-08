Gabriel Milito se fue de argentinos

jueves 31 de agosto de 2023 | 6:01hs.

El entrenador Gabriel Milito le puso punto final a su ciclo en Argentinos, tras la derrota 1-0 que el equipo sufrió ayer a manos de San Martín de San Juan, en la cancha de Belgrano de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina.

“Acabo de hablar con los dirigentes y los jugadores. Debido al cansancio que se siente, decidí hacer un punto final en mi etapa como DT de Argentinos Juniors”, destacó el exzaguero de Independiente y de Barcelona, de 42 años.

Luego de tres temporadas al frente del plantel de la institución de La Paternal, el director técnico resolvió alejarse del cargo porque “la experiencia en el fútbol me indica cuándo es el momento de ponerle el cierre a una etapa”, dijo.

“Siento que es el momento de que los jugadores tengan otra conducción; otro camino que los pueda acercar a la victoria o pelear –inclusive- algún título que creo es lo que merecen”, apuntó Milito, en su declaración pospartido.

El entrenador, que también tuvo anteriores experiencias en Independiente y Estudiantes de La Plata, consideró haber sido “muy feliz en el club. Por no ser del corazón de la entidad, el hincha de Argentinos me recibió de manera maravillosa y me dio un cariño muy grande”, explicó.

“Le estoy muy agradecido además a Cristian Malaspina (presidente), Alejandro Roncoroni (secretario general) y Raúl Sanzotti (director deportivo), quienes me fueron a buscar para que yo sea el DT en su momento”, sostuvo Milito, quien tenía contrato vigente hasta diciembre de 2027.

“No nos gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a los demás. Hoy toca dar vuelta la página y que venga otra persona que tenga la fuerza necesaria para asumir la conducción”, justificó.

La entidad de La Paternal inició el segundo semestre con la eliminación en octavos de final de Copa Libertadores, a manos de Fluminense. Luego, el equipo venció a River, por la fecha inaugural de la Copa de la Liga Profesional, aunque el último fin de semana cayó ante Arsenal y ayer quedó fuera de la Copa Argentina.