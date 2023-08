US Open: una tenista se quejó por el olor a marihuana

miércoles 30 de agosto de 2023 | 6:01hs.

La griega Maria Sakkari protestó en pleno partido por el aroma que bajaba de las tribunas: “Era cannabis”, dijo en conferencia de prensa tras quedar eliminada del US Open en primera ronda ante la española Rebeka Masarova, por doble 6-4, aunque aclaró que no influyó en el resultado final.

“Sí, era cannabis. No me afectó el olor de ninguna forma. Fue solo un comentario que no tiene nada que ver con el partido. También lo olí en el entrenamiento”, señaló.