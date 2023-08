Puerto Piray: vecinos acampan reclamando por el ingreso del colectivo interurbano al casco céntrico

martes 29 de agosto de 2023 | 16:56hs.

Vecinos, estudiantes y trabajadores iniciaron un acampe frente al edificio municipal de Puerto Piray, luego de no obtener respuestas favorables ante el reclamo por la prohibición del ingreso de la empresa de servicio interurbano Kruse a la zona céntrica de la localidad. Esta mañana hubo una protesta y parte del Ejecutivo recibió a cuatro representantes de los usuarios, aunque tras varias horas no lograron autorización para que la empresa vuelva a ingresar al casco céntrico.

"La terminal del acceso a Piray no se usa, los colectivos no entran, no sabemos la razón. El único Kruse que viene de Montecarlo y Eldorado hace el recorrido urbano llevando los chicos a la escuela, pero desde ayer no los dejan entrar entonces deja a los pasajeros en la ruta. Ni siquiera a la terminal vieja les dejan pasar", contó indignada Florencia Sena una de las usuarias.

Más allá de eso remarcó que "los afectados son docentes que vienen de Montecarlo, de Eldorado, alumnos de la secundaria que tienen que caminar varios kilómetros hasta la ruta para tomar el Kruse y sabemos el peligro que conlleva. Trabajadores, chicos que van a la facultad que vuelven a las 10 de la noche se ven perjudicados. Estamos indignados y no hay empatía del municipio, por eso hoy hacemos el acampe y mañana veremos cómo seguimos", sostuvo.

Desde ayer el municipio prohibió el ingreso de la línea interurbana de la empresa Kruse a la zona urbana de Piray y tampoco puede utilizar la terminal vieja. Este servicio conecta Montecarlo-Piray- Eldorado y viceversa, además de las colonias de Puerto Piray. Los vecinos desconocen por qué se prohíbe el ingreso, teniendo en cuenta que en Montecarlo y Eldorado tienen permitido ingresar hasta las ex terminales sin ningún inconveniente.