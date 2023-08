Corrientes: denunciaron que una nena de 6 años fue abusada en una escuela

martes 29 de agosto de 2023 | 13:58hs.

Denunciaron que una alumna de seis años fue violada por otro chico en el baño de una escuela en Corrientes. El escándalo se desató en la Escuela 404 "Dr. Eduardo Wilde" y tras el conocimiento del presunto abuso sexual familiares y padres de otros alumnos protestaron frente a la institución.

Durante el pedido de explicaciones y de la renuncia de los directivos, personal de infantería y patrullas motorizadas de la Policía local debieron intervenir por los disturbios ocasionados. Según explicó la propia mamá de la víctima, el examen médico confirmó que la menor "tuvo un desgarro" y que "existió un abuso".

"Mi hija tuvo que esperar hasta las 18.15 en que sale para contarme. Hasta hoy la nena decía que esto era su culpa. Ella se siente culpable por lo que pasó. Cuatro horas estuvo sufriendo", manifestó con angustia la progenitora y remarcó que los compañeros "la vieron mal, triste, decaída, llorando y la maestra no habría hecho nada al respecto", si no que le respondió: "Ya viniste melancólica otra vez".

Tras la denuncia, interviene en el caso la división policial de Delitos Complejos que comenzó con las pericias correspondientes y la recolección de elementos como las cámaras de seguridad. "Pido que la docente y la directora sean retirados de sus cargos, porque la docente no me dio ninguna respuesta, la maestra se borró, no me habló", sostuvo la mamá de la alumna.