Horas decisivas

martes 29 de agosto de 2023 | 6:01hs.

El técnico de Boca, Jorge Almirón, tiene dos interrogantes: uno de ellos es la presencia desde el comienzo de Valentín Barco, quien estará en la lista de convocados para enfrentar mañana a Racing por el partido desquite de cuartos de final de la Copa Libertadores, y el otro es si jugará con línea de tres defensores centrales, o con línea de cuatro tradicional.

Este no es un partido más para el “mundo Boca”, ya que la dirigencia sabe que se juega el gran objetivo del año, como es seguir compitiendo en la Libertadores, en un contexto en donde destacan las elecciones que en diciembre próximo se realizarán en el club de la Ribera.

Almirón, más allá de que por ahora no está cuestionado y que no peligra su vínculo hasta diciembre en caso de quedar eliminado, también sabe que la mirada hacia su gestión puede cambiar si no se clasifica a las semifinales de la máxima competencia sudamericana a nivel clubes.

En caso de no clasificar, seguramente se escucharán algunas críticas por ahora silenciadas por el Consejo de Fútbol boquense, como por ejemplo haber jugado con un solo delantero de local en el empate sin goles ante la Academia en la Bombonera o algunas actuaciones como la del pasado domingo ante Sarmiento, con varios futbolistas en cancha que ya habrían cumplido un ciclo.

Aunque Almirón no paró ayer un equipo en la práctica, se da por seguro que hay nueve jugadores que estarán desde el arranque en el Cilindro de Avellaneda, y son el misionero Sergio “Chiquito” Romero, Luis Advíncula, Frank Fabra, Marcos Rojo, Nicolás Figal, Cristian Medina, Guillermo “Pol” Fernández, Ezequiel “Equi” Fernández y Edinson Cavani.

En tanto, el “Colo” Barco, quien sufrió una lesión muscular grado 1/2 del músculo psoas ilíaco izquierdo en la ida ante Racing, evoluciona favorablemente y se entrenó en doble turno el fin de semana. Si bien en el Xeneize todavía hay esperanzas de que pueda llegar a estar desde el comienzo, saben que es complejo.

Gago, entre Quintero y Almendra

Por otra parte, el técnico de Racing, Fernando Gago, evalúa la inclusión del colombiano Juan Fernando Quintero y Agustín Almendra como titulares en la revancha ante Boca.

Ambos futbolistas ingresaron en el choque de ida. En la Bombonera, Quintero ingresó por Gabriel Hauche, en tanto que Almendra lo hizo por Nicolás Oroz, a los 17 y 30 minutos de la segunda etapa, respectivamente.

Además, los dos fueron titulares en la victoria por 2 a 1 ante Tigre el último sábado en condición de visitante en el Monumental de Victoria con el objetivo de ir ganando ritmo de juego. Juanfer Quintero se destacó con un gol y una asistencia.

Almendra podría integrar el mediocampo, zona en la que el único jugador que tiene fijo su lugar es Aníbal Moreno como volante central. Los otros jugadores que pelean por estar en el once son Nicolás Oroz y Jonathan Gómez.