Festejos a puro deporte y alegría en Centro de Cazadores

martes 29 de agosto de 2023 | 6:01hs.

En el marco del Mes de las Infancias más de 200 niños participaron de una jornada deportiva de Hockey y Fútbol Infantil en el Club Centro de Cazadores en Posadas, el fin de semana.

En hockey, además de los cazadores, participaron los equipos de Posadas Hockey, Capri, Guaraní Antonio Franco y Legislativo en las categorías sub 6, sub 8 y sub 10.

Mientras que en fútbol, formaron parte los locales, Club Bartolomé Mitre, Ballons y una delegación de la localidad de Puerto Rico, que disputaron partidos en las categorías desde 2010 hasta 2017 (5 a 13 años).

De la jornada participaron 200 niños de distintos clubes de Posadas y de Puerto Rico, en un marco de camaradería.

Por otra parte, las formativas de rugby de (5 a 14 años) también tuvieron acción en un encuentro realizado en el Club Lomas de Posadas. De esta manera, los chicos despidieron el último fin de semana de agosto y disfrutaron de su día dentro del campo de un juego. Finalizada la jornada, los chicos recibieron medallas de premiación y compartieron un refrigerio de camaradería.

Plan de nutrición para atletas

El Club Centro de Cazadores Misiones y la Universidad de la Cuenca del Plata (UCDP) firmaron un convenio y acordaron llevar adelante un plan de nutrición para los atletas pertenecientes a la entidad deportiva.

La encargada del Área de Nutrición del club, Mgter. Valeria Alcaraz junto a la directora de la carrera de Nutrición de la UCDP, Carolina Julián, mantuvieron una reunión en la institución educativa, donde delinearon acciones conjuntas que se basan en la creación de una base de datos para conocer el diagnostico nutricional de cada deportista.

La iniciativa suma el dictado de talleres de cocina para padres y atletas con el fin de lograr una alimentación saludable; suplementación deportiva y charlas de ‘Tercer tiempo’ vinculadas a la correcta hidratación que debe tener el deportista pos actividad física, además de ítems para la preparación de bebidas de hidratación deportiva con ingredientes caseros.

El inicio del plan de nutrición iniciará una vez diagramado el calendario entre ambas instituciones y se conocerá en los próximos días a través de las redes sociales del club.