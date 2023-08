lunes 28 de agosto de 2023 | 19:17hs.

La Dirección General de Alerta Temprana prevé tardes calurosas y ventosas para los próximos días en Misiones. Aumenta la cobertura nubosa sobre la provincia este martes, no obstante, no se esperan precipitaciones para la jornada. Predominan los vientos del noreste que fomentan temperaturas no tan bajas al amanecer y más elevadas por la tarde.

Para el miércoles se espera pleno sol y nuevo aumento de temperatura. Vuelve a despejarse el cielo sobre la provincia, los vientos continúan soplando del cuadrante norte y se espera un ambiente templado a la mañana y cálido por la tarde, con máximas que llegarían a los 28°C.

El jueves continuará estable, con tiempo bueno, predominio de sol, cálido.

El fortalecimiento de un sistema de baja presión favorece el desarrollo de inestabilidades en la región que anticipa un cambio en las condiciones del tiempo. Sin embargo, no se esperan por el momento precipitaciones. Los vientos soplarán variables, algo ventoso en el sur provincial con vientos predominantes del sector este.