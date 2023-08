Desaparición de Giménez: la familia de Kevin Aguirre se opone a que remuevan la tumba

lunes 28 de agosto de 2023 | 14:13hs.

Cayetana Castillo, madre de Kevin Aguirre, quien falleció en Corrientes al ser arrollado por un vehículo el martes pasado manifestó a El Territorio su absoluta disconformidad sobre la postura de la familia de Juan Giménez quienes tienen sospechas que puede estar enterrado arriba del cuerpo de su hijo.

"No entiendo cómo es que sin pruebas digan eso, solo por la huella de una pisada que estoy segura es del padre de Kevin, quien del dolor que sentía por la muerte de nuestro hijo quería tirarse sobre la sepultura”, manifestó Castillo.

“Me duele contar eso porque forma parte de un dolor familiar y ahora esto, no puedo creer, no sé porque no son positivos y piensan que el señor está vivo en algún lugar, encima estamos muy mal que todavía siquiera sabemos quién atropelló y quitó la vida y ahora a menos de una semana pasa esto, yo soy creyente en Dios y tengo fe que antes que ocurra eso de que quieren abrir la sepultura de mi hijo el señor aparezca", señaló.

Nota Realcionada:

Desaparición de Alberto Giménez: por pedido de familiares custodian una tumba en el cementerio de Candelaria