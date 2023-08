Profesora denunció a vicedirector por maltrato

lunes 28 de agosto de 2023 | 13:20hs.

Una profesora de inglés de la Escuela Normal N° 4 de Oberá radicó una denuncia penal contra el vicedirector del turno tarde de la institución por presunto maltrato y acoso laboral.

Según la docente, el hostigamiento habría comenzado a fines de 2021 y perdura hasta la actualidad, a pesar de que el año pasado la dirección medió entre las partes y acordaron limar asperezas.

De todas formas, según denunció Rosa María S. (48) ante la Seccional Segunda, los inconvenientes con el vicedirector Omar H. persisten y la perjudican seriamente.

“Soy víctima de maltrato y acoso laboral. El vicedirector me falta el respeto y me levanta la voz delante de otras personas, incluso de alumnos. Es una situación que me afecta psicológicamente”, indicó.

Detalló que dicta clases en la Normal desde 2015 y los problemas comenzaron hace un año y medio. En ese contexto, el 15 de septiembre del año pasado la profesora elevó una nota a la directora, tras lo cual el 12 de octubre fue citada a una reunión de mediación.

“El vicedirector se comprometió a tratarme con respeto y generar un ambiente de armonía laboral. Pero siguió tratándome mal. El martes (pasado) tuvo una actitud intimidatoria, me levantó la voz y se burló. Dio a entender que no soy una buena docente, que soy una desequilibrada mental, que me imagino cosas que no existen”, cita en su denuncia.

La denuncia fue radicada el último miércoles ante la Seccional Segunda, aunque luego fue girada a la Seccional Primera por cuestiones de jurisdicción.

Asimismo, el jueves la docente presentó una nota a la dirección donde ratificó los hechos señalados en la denuncia penal.

Mencionó que alumnos fueron testigos del maltrato, al tiempo que aseguró que el citado vicedirector “accedió al cargo escrachando a un colega” pero “se presenta como un modelo moral”, subrayó.