Irigoyen se prepara para el primer festival internacional de turismo

lunes 28 de agosto de 2023 | 15:00hs.

En octubre llegará a Bernardo de Irigoyen el primer festival internacional de turismo y en ese sentido sus organizadores ya empiezan a trabajar en la organización del evento que se desarrollara del 11 al 15 de octubre en el Parque Turístico y Ambiental de la Integración de Bernardo de Irigoyen.

Dicho evento fue declarado de interés público municipal por Concejo Deliberante y es organizado por el Comité de Desenvolvimiento Territorial ‘La Frontera’, que desde 2013 viene trabajando y promoviendo la cooperación socioeconómica y empresarial binacional en esta región de frontera tan particular donde el límite territorial es marcado simplemente por una vereda que mas que dividir une dos países.

Será un evento amplio, que ofrece varias propuestas, con presentaciones culturales de los municipios participantes, la Feria Jóvenes Emprendedores Primeros Pasos, inauguración del Salón Internacional del Emprendedor, Festival Gastronómico Internacional - Sabores de La Frontera, Carrera Internacional La Frontera (Santo Antonio do Sudoeste-San Antonio), Seminario Internacional de Turismo y Conexiones Empresariales, encuentro de bateristas, entre otros atractivos.

El festival involucra a 18 municipios que integran el Comité, y por Argentina están los municipios de Bernardo de Irigoyen, San Antonio y Andresito, mientras que desde Brasil los municipios integrantes serán Ampére, Barracão, Bom Jesús do Sul, Capanema, Flor da Serra do Sul, Pérola do Oeste, Planalto, Pranchita, Realeza, Salgado Filho, Santa Izabel do Oeste y Santo Antonio do Sudoeste, Anchieta, Dionísio Cerqueira y Palma Sola.

El presidente del Comité Territorial La Frontera, José Crestani, refuerza la invitación a la comunidad regional, dirigentes, empresarios, autoridades y población en general, a participar del evento y disfrutar de las actividades.

“Nuestro territorio fronterizo gana fuerza y protagonismo, siendo referente en cooperación, a través de acciones conjuntas a favor del desarrollo regional. La participación y apoyo de toda la comunidad en los eventos que realizamos es fundamental. Todos deben sentirse bienvenidos y participar con nosotros”, afirmó Crestani.



Exposición, gastronomía, cultura y deporte

11 de octubre

Desde las 14, Exposición de Educación Empresarial Jóvenes Emprendedores Primeros Pasos e Inauguración del Salón Internacional del Emprendedor.

12 de octubre

Desde las 10.30, inauguración del primer Festival Gastronómico Internacional - Sabores de La Frontera y Tarde Cultural, con presentaciones artísticas y culturales de los municipios participantes.

13 de octubre

Desde las 10.30, Primer Festival Gastronómico Internacional - Sabores de La Frontera y Segundo Seminario Internacional de Turismo La Frontera.

14 de octubre

Desde las 10.30, Primer Festival Gastronómico Internacional - Sabores de La Frontera y Conexiones comerciales.

15 de octubre

Desde las 10.30, Primer Festival Gastronómico Internacional - Sabores de La Frontera, Encuentro de bateristas.

Primer maratón Internacional La Frontera (en Santo Antonio del Sudoeste y San Antonio).