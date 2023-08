Con rugido misionero

domingo 27 de agosto de 2023 | 6:01hs.

El misionero Martín Bogado hizo su estreno en el ingoal con la camiseta de Los Pumas, en el duelo ante España en el estadio Cívitas Metropolitano de Atlético Madrid.



El fullback del seleccionado argentino ingresó desde el banco de suplentes en el entretiempo y apoyó dos tries en el triunfo de los albicelestes por 62-3 frente a los ibéricos, en el último amistoso de la selección antes del Mundial de Francia, que comenzará en dos semanas.



A los 64 minutos del encuentro, el back recibió por la punta y arremetió hacia el ingoal de manera fantástica, dejando rivales en el camino a pura potencia. De esta manera, el misionero hizo su estreno de try con el seleccionado argentino.



En el cierre del partido, el fullback volvió a aparecer para sellar su doblete y la victoria del seleccionado argentino.



Bogado debutó con Los Pumas en la derrota frente a los Springboks, en la despedida del equipo del país antes del Mundial. Gracias a su actuación, se ganó un lugar en la consideración de Michael Cheika para ser convocado a la Copa del Mundo.



“Estamos muy contentos, porque nos propusimos desde el minuto cero tener mucha intensidad y lo mantuvimos durante 80 minutos”, expresó el de la Tierra Colorada tras el triunfo en España.



Los Pumas marcaron cuatro tries en el primer tiempo por intermedio del fullback Juan Cruz Mallía, el pilar Joel Sclavi, el wing Mateo Carreras y el medio scrum Tomás Cubelli.



En la parte complementaria, Los Pumas sumaron cinco conquistas más alcanzados por el tercera línea, Marcos Kremer, Jerónimo De la Fuente, el tercera línea, Facundo Isa, y los mencionados dos del misionero Bogado.



Por su parte, el medio apertura tucumano Nicolás Sánchez aportó un penal y siete conversiones.



En el balance final, el dominio argentino fue abrumador - marcó nueve tries- frente a un rival de poco roce internacional, mostrando en sus aspectos positivos el orden, la disciplina y la capacidad ofensiva para sellar una abultada y clara victoria.



El tackle, el dominio en las formaciones fijas y la efectiva tarea de su pareja de medios, Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, en su vuelta a Los Pumas le imprimieron un juego efectivo y veloz que no se le veía en los últimos encuentros.



España descontó con un penal convertido por Gonzalo Vinuesa.



El dato negativo fue la salida del tercera línea Santiago Grondona, quien se lesionó en su rodilla izquierda y que deja muchas dudas para su participación en el Mundial de Francia.



Los Pumas regresarán hoy a la ciudad de Faro, Portugal, donde continuarán concentrados con claras esperanzas de vencer en su debut en el Mundial al subcampeón del mundo, Inglaterra.



La delegación argentina viajará el 2 de septiembre a la Ville de La Baule, una ciudad ubicada a 450 kilómetros de París, para afinar su preparación de cara al debut del sábado 9 de septiembre en el Stade de Marsella.