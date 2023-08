En plena crisis deportiva e institucional, Italia quiere llevarse a otra joya argentina

sábado 26 de agosto de 2023 | 6:01hs.

En medio de una profunda crisis, tras no clasificar a las últimas dos Copa Mundiales de la Fifa de mayores, Italia busca nutrir su selección de jóvenes talentos y hace tiempo puso el foco en algunos argentino elegibles. Tras la convocatoria de Mateo Retegui a la Azzurra, ahora le llegó el llamado para la sub 20 a Lucas Pocho Román.



Román, joven futbolista de 19 años surgido en Ferro, quien milita actualmente en el Barcelona B, fue citado para representar a Italia en las próxima pausa por la fecha Fifa para disputar una serie de partidos amistosos con la selección subcampeona del mundial sub 20 que concluyó con la consagración de Uruguay.



Aunque no salió todavía la lista oficial, Pocho reveló la convocatoria a través de su cuenta de Instagram, donde publicó el documento que recibió el Barsa para notificar su citación para los partidos del 7 y 11 de septiembre ante Alemania y República Checa, respectivamente.



Pese a que ya fue jugó con el equipo argentino sub 15 y participó con la sub 20 del Torneo de L’ Alcúdia, donde salió campeón, Lucas Román recibió con felicidad esta oportunidad de jugar para la selección europea, por lo que acompañó la storie con un corazón y la bandera italiana.



Pocho, uno de los grandes talentos argentinos en Europa, llegó al Barsa a cambio de 1,2 millones euros por el 85% de su ficha.