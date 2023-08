Caso Rubiales: renunció todo el equipo de España

sábado 26 de agosto de 2023 | 6:01hs.

Jenni Hermoso, futbolista campeona del mundo con la selección española, desmintió la versión ofrecida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la Asamblea Extraordinaria de ayer, y afirmó en un comunicado que “en ningún momento” consintió el beso que recibió en la boca.



Junto al resto de jugadoras internacionales pidieron “cambios reales, tanto deportivos como estructurales” en la RFEF y renunciaron a la selección mientras siga la actual dirigencia.



“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aseguró Hermoso en un comunicado que lleva la firma de un total de 81 jugadoras, incluyendo las 23 que ganaron la Copa la semana pasada en el Mundial de Australia- Nueva Zelanda. Esa lista estaba abierta y fue sumando firmas en las últimas horas.



Las jugadoras respaldaron a Hermoso y manifestaron su “rotunda condena ante conductas que atentaron contra la dignidad de las mujeres”.



Luis Rubiales, que ya había estado envuelto en varias polémicas, le sujetó el rostro a Jenni Hermoso y la besó en la boca.



“Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”, escribieron, mientras pidieron “respuestas contundentes”.



Precisamente el dirigente aseguró que no renunciaría a su cargo, una salida con la que se había especulado toda la semana en la prensa española por el escándalo que se desató por el beso no consentido en la final.